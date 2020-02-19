Мінкульт оголосив конкурс на посаду очільника телеканала для окупованих територій

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив про оголошення конкурсу на посаду керівника державного телеканалу для тимчасово окупованих територій.

Джерело: Володимир Бородянський у програмі "Мокрик по живому" на hromadske

Пряма мова: "Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу – ред.), буде оголошений сьогодні. Не був оголошений через бюрократичні процедури — об’єднувалось міністерство…Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити".

Деталі: За словами Бородянського, об’єднане міністерство з’явилося лише з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо: