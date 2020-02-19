Мінкульт оголосив конкурс на посаду очільника телеканала для окупованих територій

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Середа, 19 лютого 2020, 21:31

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив про оголошення конкурсу на посаду керівника державного телеканалу для тимчасово окупованих територій.

Джерело: Володимир Бородянський у програмі "Мокрик по живому" на hromadske

Пряма мова: "Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу –  ред.), буде оголошений сьогодні. Не був оголошений через бюрократичні процедури — об’єднувалось міністерство…Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити".

Деталі: За словами Бородянського, об’єднане міністерство з’явилося лише з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо:

  • 3 січня Міністерство культури, молоді та спорту повідомляло, що телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого.
  • Канал використовуватиме як російську, так і українську мову.
  • За словами Бородянського, канал потрібен для того, щоб "на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні".



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