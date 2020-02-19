Мінкульт оголосив конкурс на посаду очільника телеканала для окупованих територій
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив про оголошення конкурсу на посаду керівника державного телеканалу для тимчасово окупованих територій.
Джерело: Володимир Бородянський у програмі "Мокрик по живому" на hromadske
Пряма мова: "Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу – ред.), буде оголошений сьогодні. Не був оголошений через бюрократичні процедури — об’єднувалось міністерство…Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити".
Деталі: За словами Бородянського, об’єднане міністерство з’явилося лише з 1 січня 2020 року.
Нагадаємо:
- 3 січня Міністерство культури, молоді та спорту повідомляло, що телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого.
- Канал використовуватиме як російську, так і українську мову.
- За словами Бородянського, канал потрібен для того, щоб "на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні".