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Минкульт объявил конкурс на должность главы телеканала для оккупированных территорий

Среда, 19 февраля 2020, 20:31

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил об объявлении конкурса на должность руководителя государственного телеканала для временно оккупированных территорий.

Источник: Владимир Бородянский в программе "Мокрик по живому" на hromadske

Прямая речь: "Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса - ред.), будет объявлен сегодня. Не был объявлен в связи с бюрократическими процедурами – объединялось министерство...Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить".

Детали: По словам Бородянского, объединенное министерство появилось с 1 января 2020 года.

Напомним:

  • 3 января Министерство культуры, молодежи и спорта сообщало, что телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля.
  • Канал будет использовать как русский, так и украинский язык.
  • По словам Бородянского, канал нужен для того, чтобы "на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине".

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