Минкульт объявил конкурс на должность главы телеканала для оккупированных территорий

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил об объявлении конкурса на должность руководителя государственного телеканала для временно оккупированных территорий.

Источник: Владимир Бородянский в программе "Мокрик по живому" на hromadske

Прямая речь: "Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса - ред.), будет объявлен сегодня. Не был объявлен в связи с бюрократическими процедурами – объединялось министерство...Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить".

Детали: По словам Бородянского, объединенное министерство появилось с 1 января 2020 года.

Напомним: