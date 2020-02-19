Укрпошта шукає інші способи доставки посилок із Китаю
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони шукають альтернативні шляхи перевезення через те, що пасажирські літаки припиняють літати з Китаю.
Джерело: Ігоря Смілянського в ефірі телеканалу "Україна.24" цитує Укрінформ
Пряма мова: "Укрпошта стала другою у світі цього року по темпах зростання обсягів з Китаю...І ми продовжуємо їх отримувати, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати.
Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а звідти вантажівками доставляємо в Україну".
Деталі: Смілянський також запевнив, що отримання посилок з Китаю є безпечним: "Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати, тому ще раз – вірус не залишається на посилках".
Що передувало: 13 лютого через скорочення кількості рейсів до Китаю Укрпошта тимчасово припинила прийом посилок в цю країну.
Нагадаємо:
- Всесвітня організація охорони здоров'я щодо спалахів коронавірусу в Китаї ще не вводила заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони.