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Укрпошта шукає інші способи доставки посилок із Китаю

Середа, 19 лютого 2020, 21:53
Укрпошта шукає інші способи доставки посилок із Китаю

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони шукають альтернативні шляхи перевезення через те, що пасажирські літаки припиняють літати з Китаю.

Джерело: Ігоря Смілянського в ефірі телеканалу "Україна.24" цитує Укрінформ

Пряма мова: "Укрпошта стала другою у світі цього року по темпах зростання обсягів з Китаю...І ми продовжуємо їх отримувати, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати. 

Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а звідти вантажівками доставляємо в Україну".

Деталі: Смілянський також запевнив, що отримання посилок з Китаю є безпечним: "Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати, тому ще раз – вірус не залишається на посилках".

Що передувало: 13 лютого через скорочення кількості рейсів до Китаю Укрпошта тимчасово припинила прийом посилок в цю країну.

Нагадаємо:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я щодо спалахів коронавірусу в Китаї ще не вводила заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкрпоштаКитайторгівля
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