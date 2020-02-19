Укрпошта шукає інші способи доставки посилок із Китаю

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони шукають альтернативні шляхи перевезення через те, що пасажирські літаки припиняють літати з Китаю.

Джерело: Ігоря Смілянського в ефірі телеканалу "Україна.24" цитує Укрінформ

Пряма мова: "Укрпошта стала другою у світі цього року по темпах зростання обсягів з Китаю...І ми продовжуємо їх отримувати, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати.

Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а звідти вантажівками доставляємо в Україну".

Деталі: Смілянський також запевнив, що отримання посилок з Китаю є безпечним: "Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати, тому ще раз – вірус не залишається на посилках".