Укрпошта шукає інші способи доставки посилок із Китаю

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Середа, 19 лютого 2020, 22:53

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони шукають альтернативні шляхи перевезення через те, що пасажирські літаки припиняють літати з Китаю.

Джерело: Ігоря Смілянського в ефірі телеканалу "Україна.24" цитує Укрінформ

Пряма мова: "Укрпошта стала другою у світі цього року по темпах зростання обсягів з Китаю...І ми продовжуємо їх отримувати, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати. 

Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а звідти вантажівками доставляємо в Україну".

Деталі: Смілянський також запевнив, що отримання посилок з Китаю є безпечним: "Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати, тому ще раз – вірус не залишається на посилках".

Теми: коронавірус Укрпошта Китай торгівля


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