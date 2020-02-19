Укрпочта ищет другие способы доставки посылок из Китая
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что они ищут альтернативные пути перевозки из-за того, что пассажирские самолеты прекращают летать из Китая.
Источник: Игоря Смелянского в эфире телеканала "Украина.24" цитирует Укринформ
Прямая речь: "Укрпочта стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов из Китая...И мы продолжаем их получать, но прорабатываем альтернативные пути, потому что пассажирские самолеты прекращают летать.
Мы работаем с нашими партнерами из других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, летящие в страны Европы, а оттуда грузовиками доставляем в Украину".
Детали: Смелянский также заверил, что получение посылок из Китая безопасно: "Мы каждое утро получаем бюллетень, что это безопасно принимать или не принимать, поэтому еще раз – вирус не остается на посылках".
Что предшествовало :13 февраля из-за сокращения количества рейсов в Китай Укрпочта временно прекратила прием посылок в эту страну.
Напомним:
- Всемирная организация здравоохранения в связи с вспышкой коронавируса в Китае еще не вводила запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы.