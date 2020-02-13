Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони.

Джерело: пресслужба Укрпошти

Дослівно: Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ".

Деталі: Посилаючись на ВООЗ, Укрпошта наполягає, що люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження і закликає довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.

Водночас в Укрпошті повідомили, що у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначний термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено.

Так само через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни доставки товарів з Китаю до України можуть бути збільшені.