Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони, але через скорочення кількості рейсів до Китаю Укрпошта тимчасово припиняє прийом посилок в цю країну.

Джерело: пресслужба Укрпошти

Деталі: Водночас в Укрпошті повідомили, що у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначний термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено.

Так само через значне скорочення рейсів, терміни доставки товарів з Китаю до України можуть бути збільшені.

Посилаючись на ВООЗ, Укрпошта наполягає, що люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження коронавірусом і закликає довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.

Дослівно: "Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ".

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