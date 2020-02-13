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Коронавірус: Укрпошта припинила приймати посилки до Китаю

Четвер, 13 лютого 2020, 11:48
Коронавірус: Укрпошта припинила приймати посилки до Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони, але через скорочення кількості рейсів до Китаю Укрпошта тимчасово припиняє прийом посилок в цю країну.

Джерело: пресслужба Укрпошти

Деталі: Водночас в Укрпошті повідомили, що  у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначний термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено.

Так само через значне скорочення рейсів, терміни доставки товарів з Китаю до України можуть бути збільшені.

Посилаючись на ВООЗ, Укрпошта наполягає, що люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження коронавірусом і закликає довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.

Дослівно: "Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ".

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • На борту лайнера Diamond Princess, за останніми даними, 175 осіб підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкрпоштаКитай
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