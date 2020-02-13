Коронавірус: Укрпошта припинила приймати посилки до Китаю
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони, але через скорочення кількості рейсів до Китаю Укрпошта тимчасово припиняє прийом посилок в цю країну.
Джерело: пресслужба Укрпошти
Деталі: Водночас в Укрпошті повідомили, що у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначний термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено.
Так само через значне скорочення рейсів, терміни доставки товарів з Китаю до України можуть бути збільшені.
Посилаючись на ВООЗ, Укрпошта наполягає, що люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження коронавірусом і закликає довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.
Дослівно: "Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ".
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- На борту лайнера Diamond Princess, за останніми даними, 175 осіб підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.