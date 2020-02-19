Затриманому за вбивство майданівця ексбійцю "Омеги" обрали запобіжний захід

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Середа, 19 лютого 2020, 23:36

Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт затриманого 18 лютого ексбійця загону спецпризначення "Омега" Володимира Косенка.

Джерело: hromadske

Деталі: Прокурор клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб у СІЗО СБУ, пояснюючи ризиками переховування підозрюваного.

Адвокат Богдан Бівалькевич заявив у суді, що Косенко "не спотворював докази" і назвав підозру необґрунтованою.

Суд відправив Косенка під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Що передувало: Слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали Косенка за вбивство мітингувальника під час Революції Гідності у 2014 році, ексофіцеру повідомили про підозру.

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць "Омеги" разом з іншими спецназівцями здійснювали прицільні постріли на ураження у беззбройних мітингувальників на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності у Києві.

У результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного здійснив смертельний постріл.

Теми: Майдан вбивство суд


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