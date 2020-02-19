Задержанному за убийство майдановцев экс-бойцу "Омеги" избрали меру пресечения

Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест задержанного 18 февраля экс-бойца спецназа "Омега" Владимира Косенко.

Источник: hromadske

Детали: Прокурор ходатайствовал о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в СИЗО СБУ, объясняя тем, что подозреваемый может скрыться.

Адвокат Богдан Бивалькевич заявил в суде, что Косенко "не искажал доказательства" и назвал подозрение необоснованным.

Суд отправил Косенко под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Что предшествовало: Следователи отдела по "делам Майдана" Госбюро расследований задержали Косенко за убийство митингующего во время Революции Достоинства в 2014 году, экс-офицеру сообщили о подозрении.

Следствие установило, что 20 февраля 2014 года боец ​​"Омеги" вместе с другими спецназовцами прицельно стреляли на поражение в безоружных митингующих на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве.

В результате спецназовец застрелил митингующего и еще одного ранил.