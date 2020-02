У ВООЗ розповіли чи безпечні посилки з Китаю

У Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що через листи і посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом 2019-nCoV.

Джерело: ВООЗ у Twitter

Дослівно: "Люди, які отримують посилки з Китаю, не ризикують заразитися 2019-nCoV. Коронавіруси не можуть довго жити на об'єктах, таких як листи або пакети, підкреслили у ВООЗ".

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting #2019nCoV.

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages.#KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ