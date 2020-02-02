МОЗ: У світі зафіксовано понад 14,5 тисяч випадків коронавірусу, 305 - смертельних

У світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків коронавірусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків.

Джерело: повідомлення МОЗ України станом на ранок 2 лютого

Деталі: За даними МОЗ, підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції).

Дослівно: "В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано".

Деталі: У МОЗ повідомили також, що 2 лютого оперативний штаб МОЗ проведе чергове засідання з обговорення проєкту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених новим коронавірусом.

Що передувало:

30 січня Всесвітньою організацією охорони здоров’я прийнято рішення про визнання ситуації з поширенням коронавірусної інфекції 2019-nCoV надзвичайною подією у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення.

Разом з тим ВООЗ не рекомендував запроваджувати жодних обмежень на поїздки чи торгівлю з Китаєм та іншими країнами, в яких зафіксовано випадки нової короновірусної інфекції.