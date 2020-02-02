Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ: У світі зафіксовано понад 14,5 тисяч випадків коронавірусу, 305 - смертельних

Неділя, 2 лютого 2020, 15:06
МОЗ: У світі зафіксовано понад 14,5 тисяч випадків коронавірусу, 305 - смертельних

У світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків коронавірусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків.

Джерело: повідомлення МОЗ України станом на ранок 2 лютого 

Деталі: За даними МОЗ, підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції).

Дослівно: "В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано". 

Деталі: У МОЗ повідомили також, що 2 лютого оперативний штаб МОЗ проведе чергове засідання з обговорення проєкту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених новим коронавірусом.

Що передувало:

30 січня Всесвітньою організацією охорони здоров’я прийнято рішення про визнання ситуації з поширенням коронавірусної інфекції 2019-nCoV надзвичайною подією у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення.

Разом з тим ВООЗ не рекомендував запроваджувати жодних обмежень на поїздки чи торгівлю з Китаєм та іншими країнами, в яких зафіксовано випадки нової короновірусної інфекції.

Читайте також:

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що передувало:

  • У грудні 2019 р. у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 259 осіб. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: