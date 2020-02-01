Коронавірус: більше 250 осіб померли, понад 11 тисяч захворіли

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Субота, 1 лютого 2020, 05:01

Від коронавірусу на материковому Китаї померли 259 людей. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.

Джерело: The Guardian 

Деталі: Національна комісія охорони здоров’я Китаю повідомила, що кількість випадків захворювання за добу зросла на 2102 випадки. Наразі число хворих збільшилось до 11 791. 

На тлі побоювання щодо поширення вірусу, США оголосили про наміри обмежити в’їзд іноземців, які нещодавно були в Китаї. 

Три великі авіакомпанії Штатів також заявили, що скасовують рейси на материковий Китай.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я надзвичайного стану міжнародного значення розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Кількість загиблих від нового китайського коронавірусу досягла 213 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай здоров'я


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