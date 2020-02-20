СБУ затримала колишнього співробітника МВС, який працював на "ЛНР"
Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який передавав інформацію про українських військових представникам так званої "МГБ ЛНР".
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції."
Деталі: Зазначається, що затриманий був колишнім співробітником органів Міністерства внутрішніх справ та мешкав у тимчасово окупованому Луганську.
Після того як СБУ зафіксувала факти його роботи на бойовиків, чоловіка оголосили в міжнародний розшук.
Переховувався агент так званої "ЛНР" у різних населених пунктах України. Затримали ж його у столиці, за місцем тимчасового проживання.
Далі чоловіка мають направити до суду для обрання запобіжного заходу. Органи слідства проситимуть залишити підозрюваного під вартою.