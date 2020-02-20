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СБУ затримала колишнього співробітника МВС, який працював на "ЛНР"

Четвер, 20 лютого 2020, 00:13
СБУ затримала колишнього співробітника МВС, який працював на ЛНР
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який передавав інформацію про українських військових представникам так званої "МГБ ЛНР".

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції."

Деталі: Зазначається, що затриманий був колишнім співробітником органів Міністерства внутрішніх справ та мешкав у тимчасово окупованому Луганську.

Після того як СБУ зафіксувала факти його роботи на бойовиків, чоловіка оголосили в міжнародний розшук. 

Переховувався агент так званої "ЛНР" у різних населених пунктах України. Затримали ж його у столиці, за місцем тимчасового проживання. 

 
Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який передавав дані представникам так званої "МГБ ЛНР".
СБУ

Далі чоловіка мають направити до суду для обрання запобіжного заходу. Органи слідства проситимуть залишити підозрюваного під вартою. 

Українська правда
Теми: СБУрозвідкаОРДЛО
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