СБУ задержала бывшего сотрудника МВД, который работал на "ЛНР"

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Четверг, 20 февраля 2020, 01:13

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который передавал данные об украинских военных представителям так называемой "МГБ ЛНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Для выполнения задачи кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции."

Детали: Отмечается, что задержанный был бывшим сотрудником органов Министерства внутренних дел и жил во временно оккупированном Луганске. 

После того как СБУ зафиксировали факты его работы на боевиков, мужчину объявили в международный розыск.

Скрывался агент так называемой "ЛНР" в разных населенных пунктах Украины.

Задержали же его в столице, по месту временного проживания.

 

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который передавал данные представителям так называемой "МГБ ЛНР".

СБУ

Далее мужчину должны направить в суд для избрания меры пресечения. Органы следствия будут просить оставить подозреваемого под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУ разведка ОРДЛО


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