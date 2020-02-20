Трамп не обіцяв помилувати Ассанжа – Білий дім

Президент США Дональд Трамп не пропонував засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу помилувати його в обмін на слова про непричетність Росії до злому серверів Демократичної партії.

Джерело: The Week із посиланням на речницю Трампа Стефані Грішем

Деталі: Речниця очільника Білого дому заявила, що президент "ніколи не говорив з Рорабехером (ексконгресменом-республіканцем – УП) на цю тему". Окрім того, вона назвала поширену інформацію "цілковитою вигадкою і брехнею".

За її словами, Трамп взагалі не знайомий із колишнім конгресменом, який, за словами адвокатки Ассанжа, пропонував від імені лідера Штатів цю угоду.

Що передувало: ЗМІ оприлюднили інформацію згідно із якою Президент США Дональд Трамп пообіцяв помилувати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якщо він заявить про непричетність Росії до зламу серверів Демократичної партії США.

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