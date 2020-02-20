Трамп не обіцяв помилувати Ассанжа – Білий дім
Президент США Дональд Трамп не пропонував засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу помилувати його в обмін на слова про непричетність Росії до злому серверів Демократичної партії.
Джерело: The Week із посиланням на речницю Трампа Стефані Грішем
Деталі: Речниця очільника Білого дому заявила, що президент "ніколи не говорив з Рорабехером (ексконгресменом-республіканцем – УП) на цю тему". Окрім того, вона назвала поширену інформацію "цілковитою вигадкою і брехнею".
За її словами, Трамп взагалі не знайомий із колишнім конгресменом, який, за словами адвокатки Ассанжа, пропонував від імені лідера Штатів цю угоду.
Що передувало: ЗМІ оприлюднили інформацію згідно із якою Президент США Дональд Трамп пообіцяв помилувати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якщо він заявить про непричетність Росії до зламу серверів Демократичної партії США.
Нагадаємо:
- Wikileaks перед президентськими виборами в США у 2016 році опублікував внутрішню переписку Національного комітету Демократичної партії США, сервери якого було зламано.
- У США наразі триває розслідування ймовірного втручання Росії у вибори. Сам Трамп неодноразово висловлювався на користь дискредитованої теорії змови, відомої як Crowdstrike, яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.
- Ассанж також отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.