Трамп не обіцяв помилувати Ассанжа – Білий дім

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Четвер, 20 лютого 2020, 02:31

Президент США Дональд Трамп не пропонував засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу помилувати його в обмін на слова про непричетність Росії до злому серверів Демократичної партії. 

Джерело: The Week із посиланням на речницю Трампа Стефані Грішем

Деталі: Речниця очільника Білого дому заявила, що президент "ніколи не говорив з Рорабехером (ексконгресменом-республіканцем – УП)  на цю тему". Окрім того, вона назвала поширену інформацію "цілковитою вигадкою і брехнею". 

За її словами, Трамп взагалі не знайомий із колишнім конгресменом, який, за словами адвокатки Ассанжа, пропонував від імені лідера Штатів цю угоду. 

Що передувало: ЗМІ оприлюднили інформацію згідно із якою Президент США Дональд Трамп пообіцяв помилувати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якщо він заявить про непричетність Росії до зламу серверів Демократичної партії США.

Нагадаємо:

  • Wikileaks перед президентськими виборами в США у 2016 році опублікував внутрішню переписку Національного комітету Демократичної партії США, сервери якого було зламано.
  • У США наразі триває розслідування ймовірного втручання Росії у вибори. Сам Трамп неодноразово висловлювався на користь дискредитованої теорії змови, відомої як Crowdstrike, яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.
  • Ассанж також отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.

Українська правда
Теми: Трамп США хакери


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