Трамп не обещал помиловать Ассанжа – Белый дом
Президент США Дональд Трамп не предлагал основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помиловать его в обмен на слова о непричастности России к взлому серверов Демократической партии.
Источник: The Week со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм
Детали: Пресс-секретарь главы Белого дома заявила, что президент "никогда не говорил с Рорабехером (ексконгресменом-республиканцем – УП) на эту тему". Кроме того, она назвала распространенную информацию "полной выдумкой и ложью".
По ее словам, Трамп вообще не знаком с бывшим конгрессменом, который, по словам адвоката Ассанжа, предлагал от имени лидера Штатов это соглашение.
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп пообещал помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США.
Напомним:
- Wikileaks перед президентскими выборами в США в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, серверы которого были взломаны.
- В США идет расследование возможного вмешательства России в выборы. Сам Трамп неоднократно высказывался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как Crowdstrike, которая обвиняет Украину, а не Россию, во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
- Ассанж также получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.