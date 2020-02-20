Трамп не обещал помиловать Ассанжа – Белый дом

Президент США Дональд Трамп не предлагал основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помиловать его в обмен на слова о непричастности России к взлому серверов Демократической партии.

Источник: The Week со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм

Детали: Пресс-секретарь главы Белого дома заявила, что президент "никогда не говорил с Рорабехером (ексконгресменом-республиканцем – УП) на эту тему". Кроме того, она назвала распространенную информацию "полной выдумкой и ложью".

По ее словам, Трамп вообще не знаком с бывшим конгрессменом, который, по словам адвоката Ассанжа, предлагал от имени лидера Штатов это соглашение.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп пообещал помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США.

Напомним: