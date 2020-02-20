Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп не обещал помиловать Ассанжа – Белый дом

Четверг, 20 февраля 2020, 01:31
Трамп не обещал помиловать Ассанжа – Белый дом

Президент США Дональд Трамп не предлагал основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помиловать его в обмен на слова о непричастности России к взлому серверов Демократической партии.

Источник: The Week со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм

Детали: Пресс-секретарь главы Белого дома заявила, что президент "никогда не говорил с Рорабехером (ексконгресменом-республиканцем – УП) на эту тему". Кроме того, она назвала распространенную информацию "полной выдумкой и ложью".

По ее словам, Трамп вообще не знаком с бывшим конгрессменом, который, по словам адвоката Ассанжа, предлагал от имени лидера Штатов это соглашение.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп пообещал помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США.

Напомним:

  • Wikileaks перед президентскими выборами в США в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, серверы которого были взломаны.
  • В США идет расследование возможного вмешательства России в выборы. Сам Трамп неоднократно высказывался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как Crowdstrike, которая обвиняет Украину, а не Россию, во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
  • Ассанж также получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: