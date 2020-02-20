Іноземним журналістам надсилають листи із дискредитацією Ситника 

Лондонська компанія, що займається зв’язками з громадськістю, надсилає іноземним журналістам інформацію, якою намагається дискредитувати директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерело: лист від компанії Sans Frontieres Associates, що опинився у розпорядженні УП

Деталі: Вказана консалтингова компанія надіслала іноземним журналістам попередній анонс мітингу проти директора НАБУ та пресреліз після проведення акції.

Відправляє листи Лілі Оуен, секретарка консалтингової компанії. На сайті Sans Frontieres Associates вказано, що існує компанія з 2016 року та займається "комунікаційними рішеннями для урядових, політичних та корпоративних клієнтів". Зазначається, що компаніє веде проєкти у Росії, Румунії, Німеччині, Франції та інших країнах.

Надісланий журналістам документ носить назву "Тисячі закликають звільнити директора НАБУ під час великої демонстрації у Києві".

Автори листа зазначають, що під стінами Кабміну проти Ситника зібралось 6 тисяч осіб. У доказ цього прикріплюють фото.

Фото, яким ілюструють мітинг проти Ситника

Водночас, за повідомленням ЗМІ, того ж дня під будівлями органів влади відбулися акції на підтримку малого і середнього бізнесу та проти закону про дезінформацію.

У листі також йдеться про те, що НАБУ під керівництвом Ситника вирішило викликати на допит 10 тисяч співробітників агрокомпанії "Укрлендфармінг".

Проте ні у листі, ні у пресрелізі жодного разу не згадано ім’я власника цієї компанії. А саме бізнесмена Олега Бахматюка, проти якого НАБУ веде розслідування. Сам же Бахматюк та його компанії неодноразово заявляли, що вважають справи проти них – помстою Ситника.

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"Нардепи, фермери, члени їх родин, мери маленьких міст та землевласники вийшли на мітинг, протестуючи проти дій антикорупційного органу України – НАБУ", – пишуть лондонські комунікаційники. Антикорупційному бюро вони закидають залякування співробітників вказаних агрокомпаній.

Фото, яким ілюструють мітинг проти Ситника

У пресрелізі також посилаються на слова нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка, який закликав звільнити Ситника.

Окрім того, наприкінці листа додана примітка для редактора, де йдеться про те НАБУ отримує мільйони доларів від міжнародних донорів, включно з США. Але досі детективи не висунули звинувачення у корупції жодному топ-чиновнику. Водночас неодноразово у листі згадується, що дві судові інстанції визнали Ситника "корупціонером".

Натомість "Укрлендфармінг", пишуть автори, є одними із найбільших аграрних холдингів та є серед числа найбільших українських інвесторів.

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