Комітет ВР розглянув постанову про звільнення Ситника

5707 переглядів
Середа, 19 лютого 2020, 17:36

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував винести постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника на розсуд парламенту.

Джерело: Twitter ЦПК

Дослівно: "Правоохоронний комітет Ради несподівано розглянув незаконну постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести цю постанову на розсуд Верховної Ради".

Деталі: Голова комітету Денис Монастирський, заявив, що вважає постанову незаконною, але запропонував залишити це питання на розсуд Ради.

Питання постанови підняв на засіданні комітету 19 лютого депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський та депутат від ОПЗЖ Ілля Кива.

Що було раніше: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.

Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков, який "жадає помсти" за історію з рюкзаками від сина міністра внутрішніх справ. 

Теми: Ситник Верховна Рада звільнення НАБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
НАБУ назвало таємницею причину візиту Ахметова в бюро 18 лютого 2020, 15:26
Під НАБУ пригнали фуру з антирекламою Ситника 17 лютого 2020, 12:42
Ситник розповів про "теплі" стосунки НАБУ і СБУ Баканова 12 лютого 2020, 15:14
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: літак приземлився в Ухані, українці реєструються на рейс
Бій 18 лютого: Повернення тіла бійця очікують найближчим часом – ОС
Коронавірус пішов на спад: заражатися стали рідше, одужувати – частіше
Ще в одній країні виявили коронавірус
Усі новини
Фото

Найкращі фото часів ЄвроМайдану

дослідження

Чоловіки відчувають стрес, коли жінки заробляють більше. І коли менше – теж

психологія

Чому робота в вихідні шкодить здоров'ю? Розповідають експерти