Комітет ВР розглянув постанову про звільнення Ситника

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував винести постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника на розсуд парламенту.

Джерело: Twitter ЦПК

Дослівно: "Правоохоронний комітет Ради несподівано розглянув незаконну постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести цю постанову на розсуд Верховної Ради".

Деталі: Голова комітету Денис Монастирський, заявив, що вважає постанову незаконною, але запропонував залишити це питання на розсуд Ради.

Питання постанови підняв на засіданні комітету 19 лютого депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський та депутат від ОПЗЖ Ілля Кива.

Що було раніше: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.

Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков, який "жадає помсти" за історію з рюкзаками від сина міністра внутрішніх справ.

Сьогодні правоохоронний комітет Ради несподівано розглянув незаконну постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести цю постанову на розсуд Верховної Ради. pic.twitter.com/lEEsdV74md — ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

Голова правоохоронного комітету Денис Монастирський, якого вважають близьким до міністра Арсена Авакова, заявив, що вважає цю постанову незаконною, попри це запропонував залишити це питання на розсуд Верховної Ради. pic.twitter.com/DrJrvnCKnd — ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020