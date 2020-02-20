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Нардепи та комік: Зеленський обрав "смотрящих" за областями на місцевих виборах

Четвер, 20 лютого 2020, 06:06
Нардепи та комік: Зеленський обрав смотрящих за областями на місцевих виборах

У рамках підготовки до місцевих виборів у президента вирішили призначити відповідальних за регіони. Вони, зокрема, займатимуться відбором людей у списки до обласних і місцевих рад.

Джерело: стаття УП

Деталі: Ідею обрання кураторів областей Володимиру Зеленському запропонував  перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофімов. Президент її підтримав та вирішив особисто затверджувати відповідальних осіб.

Станом на вечір 19 лютого список був приблизно таким: голова партії Олександр Корнієнко контролює Київ, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія буде наглядати за Миколаївщиною, його заступник Павло Халімон – за Чернігівською областю.

Серед нардепів відповідальними стали Олександр Качура, йому доручили Сумську область, Юрію Корявченкову – Полтавську, Олександру Дубінському – Херсонську, Олені Лис – Чернівецьку, Аліні Загоруйко – Вінницьку, Роману Мулику –  Львівську.

Також відбиратимуть людей на місцевих виборах депутати Олена Вінтоняк у Івано-Франківській області, Юрій Арістов у Закарпатській, Микита Потураєв у Кіровоградській, Павло Сушко у Харківській, Максим Ткаченко у Луганській, Владлен Неклюдов у Донецькій, Олександр Сова в Одеській. 

Нардепи Юрій Кісєль та Олександр Кабанов куруватимуть Дніпропетровську та Запорізьку області відповідно.

Відповідати за Тернопільську область буде Віктор Гевко – член команди "Ліги сміху" "VIP Тернопіль". Раніше він був представником Зеленського у цій області під час президентських виборів.

Читати більше: "Слуга народу" готується до виборів. "Смотрящі" від парламенту та ТБ для електорату

Українська правда

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Теми: вибориЗеленськийВерховна Рада
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