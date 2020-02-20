Нардепы и комик: Зеленский выбрал "смотрящих" за областями на местных выборах

В рамках подготовки к местным выборам у президента решили назначить ответственных за регионы. Они, в частности, будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы.

Источник: статья УП

Детали: Идею выбора кураторов областей Владимиру Зеленскому предложил первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов. Президент ее поддержал и решил лично утверждать ответственных лиц.

По состоянию на вечер 19 февраля список был примерно таким: председатель партии Александр Корниенко контролирует Киев, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет следить за Николаевской областью, его заместитель Павел Халимон – за Черниговской.

Среди нардепов ответственными стали Александр Качура, ему поручили Сумскую область, Юрию Корявченкову – Полтавскую, Александр Дубинскому – Херсонскую, Елене Лис – Черновицкую, Алине Загоруйко – Винницкую, Роману Мулик – Львовскую.

Также будут отбирать людей на местных выборах депутаты Елена Винтоняк в Ивано-Франковской области, Юрий Аристов в Закарпатской, Никита Потураев в Кировоградской, Павел Сушко в Харьковской, Максим Ткаченко в Луганской, Владлен Неклюдов в Донецкой, Александр Сова в Одесской.

Нардепы Юрий Кисель и Александр Кабанов будут курировать Днепропетровскую и Запорожскую области соответственно.

Отвечать за Тернопольскую область будет Виктор Гевко – член команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь". Ранее он был представителем Зеленского в этой области во время президентских выборов.

Читать больше: "Слуга народа" готовится к выборам. "Смотрящие" от парламента и ТВ для электората