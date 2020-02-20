"Слуга народу" готується до виборів. "Смотрящі" від парламенту та ТБ для електорату

Партія "Слуга народу" почала підготовку до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня цього року.

На перший погляд ця новина може здивувати читачів, мовляв, чому так рано почали? Та насправді питання мало б стояти по-іншому: чому так пізно?

Попри приголомшливу перемогу Зеленського на президентських виборах, а потім – на парламентських, у "Слуги народу" все ще немає сильних регіональних осередків.

Під час попередніх кампаній у кожній області були Зе!команди, які агітували за Зеленського та захищали його голоси на дільницях. Але здебільшого це були волонтери, знайдені ледь не за оголошеннями та заряджені мотиваційними роликами нинішнього президента.

Тепер же ролики Зеленського втратили колишній драйв, а в партії так і не з'явилося сильних команд на регіональному рівні.

На місцевих виборах перед "слугами" постане значно серйозніша проблема – у селах і містечках бренд "Слуги народу" та команди Зеленського вже не гратимуть такої значної ролі, як раніше, адже до місцевої влади українці обирають не бренди, а конкретних людей, яких вони знають особисто, або хоча б впізнають. Якраз з цим у "Слуги народу" біда...

"Українська правда" з'ясовувала, як Зеленський і "Слуга народу" готуються до місцевих виборів, та як призначають "смотрящих" за регіонами.

"Ревізори" з парламенту

Володимир Зеленський та керівники "Слуги народу" почали усвідомлювати загрозу можливої невисокої підтримки на місцевих виборах.

Якщо раптом "Слуга народу" не втримає свою першість, на практиці це означатиме тенденцію до падіння рейтингів не лише партії, а й особисто президента.

"Тепер замало просто сказати, що це люди Зеленського. Треба буде пояснити, які конкретно це кандидати, чому саме їх треба обрати. І люди на місцях не дуже хочуть нових, вони ставлять логічне запитання: "А в тебе є управлінський досвід?" – ділиться з УП виборчими проблемами один з керівників "Слуги народу", залучений до виборчого процесу.

Тож, за даними УП, Зеленський особисто підключився до контролю за підготовкою до виборів 25 жовтня.

В Офісі президента місцевими виборами сьогодні займаються двоє людей: перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофімов, який відповідає в ОПУ за "регіоналку" та, як не дивно, перший помічник президента Сергій Шефір, який до цього всіляко оминав свою залученість до будь-яких політичних процесів.

"Основна задача Шефіра в ОПУ – бути другом Зеленського", – віджартовувався колись в розмові з УП один високопосадовець на Банковій.

Схоже, після відставки Андрія Богдана друг президента взявся і за інші справи.

"Кожен регіон – це абсолютно різна історія: десь проблема з людьми, десь місцеві штаби пов'язані між собою зі штабами інших партій, десь просто розхлябаність. Тому потрібен незалежний фільтр, який спочатку вивчатиме обстановку, а потім разом з керівництвом вирішуватиме проблеми", – розповідає УП один із чільних членів команди президента у парламенті.

Власне, кілька тижнів тому на одній із нарад в ОПУ, що стосувалася виборів, Трофімов запропонував ідею схожого фільтру – призначити в кожну область куратора з підготовки до виборів від парламенту.

За його словами, в кожну область Банкова відправить по народному депутату, який насамперед відповідатиме за відбір людей у списки до обласних і міських рад, а тоді – за формування штабів.

Зі слів очевидців, ідея Трофімова сподобалася президенту. Тепер Зеленський особисто затверджує список "смотрящіх" обранців за регіонами.

Першу нараду з обраними вже встиг провести Сергій Шефір.

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Список: друзі, віддані та перевірені

Станом на вечір 19 лютого перелік кураторів виглядав приблизно так:

Київ куруватиме голова партії Олександр Корнієнко .

Сумську область – колишній адвокат, а нині депутат Олександр Качура .

Чернігівську область – заступник голови фракції "СН" Павло Халімон.

Він був офіційним представником Володимира Зеленського на президентських виборах у Чернігівській області.

У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради від партії "Наш край" за 49 округом у місті Прилуки.

Полтавську область – депутат Юрій Корявченков (Юзік – УП), колишній актор студії "Квартал 95".

(Юзік – УП), колишній актор студії "Квартал 95". Херсонську область – депутат Олександр Дубінський.

Колишній ведучий програми "Гроші" на телеканалі 1+1, "розслідування", заяви якого часто співпадають з інтересами Ігоря Коломойського.

Чернівецьку область – депутатка Олена Лис , яка до обрання в Раду працювала вчителькою у Чернівцях.

, яка до обрання в Раду працювала вчителькою у Чернівцях. Вінницька область – депутатка Аліна Загоруйко, яка була довіреною особою у ЦВК кандидата в президенти Зеленського.

До 2017 року вона працювала головною консультанткою управління забезпечення діяльності членів Комісії секретаріату ЦВК, також працювала помічницею членкині ЦВК Юлії Швець.

Львівська область – депутат Роман Мулик.

У 2010 році він був депутатом Івано-Франківської обласної ради за списком "Партії регіонів".

Івано-Франківську область – депутатка Олена Вінтоняк, яка до цього працювала консультанткою з юридичних питань.

яка до цього працювала консультанткою з юридичних питань. Тернопільську область – депутат Володими Гевко.

У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" по округу №5 як член партії. У 2010 році балотувався туди ж від партії "За Україну!". Був помічником-консультантом депутата Тернопільської міської ради 6 скликання Михайла Окаринського.

Закарпатську область – депутат Юрій Арістов.

До обрання у ВР був бізнесменом, володів кількома компаніями, що спеціалізуються на імпорті живих морепродуктів та охолодженої риби преміумкласу. Власник та директор компанії Atlantic-UMMA, в яку входить мережа ресторанів Fish house.

Кіровоградську область – депутат Микита Потураєв , в минулому політконсультант.

в минулому політконсультант. Харківську область – депутат Павло Сушко.

Сушко – засновник та генеральний продюсер компанії "Prime Story Pictures". З 2018 року – голова журі "ZIFF" Запорізького міжнародного кінофестивалю короткого метру та член Європейської кіноакадемії. У 2016 році був продюсером фільму "DZIDZIO Контрабаc".

Луганську область – депутат Максим Ткаченко.

До обрання в парламент був керівником компанії "Квартал-концерт" та Літнього театру "Морвокзал".

Займався організацією концертів та гастролей всіх проєктів студії "Квартал 95", таких як "Вечірній квартал", "Ліга сміху", "Жіночий квартал", моно-концерти Валерія Жидкова.

Донецьку область – депутат Владлен Неклюдов.

В минулому – прокурор відділу з нагляду за органами, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області.

Миколаївську область – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія .

. Одеську область – депутат Олександр Сова.

До обрання в Раду – власник ювелірного бренду "SOVA", співзасновник та директор ТОВ "Сова-Консалтинг".

Дніпропетровську область – депутат Юрій Кісєль.

До депутатства працював керівником будівельної компанії "БІАНТ" та ТОВ "Растро", що займається виробництвом бетону.

Запорізьку область – депутат Олександр Кабанов, у минулому сценарист студії "Квартал 95".

"Перед ними стоять два завдання: разом з мажоритарниками і губернаторами відсіювати небезпечних людей у списках. Друге – максимально повно доповідати про ситуацію в регіоні нагору", – пояснює УП один із керівників фракції "Слуга народу".

Водночас вищезгадані депутати не будуть виконувати роль керівників штабів.

За планами Банкової, керівниками мають ставати претенденти на першість у списках до обласних рад.

"Тобто керівник штабу – це перший номер у списку до обласної ради. Після виборів в ідеалі – це голова облради", – ділиться планами впливовий депутат "Слуги народу".

Крім списків кураторів областей президент також затверджуватиме кандидатів у мери.

Співбесіди з потенційними міськими головами триватимуть впродовж весни.

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"Sluga-tv"

Ще одне нововведення "Слуги народу" – це youtube-канал "Sluga-tv", який допоможе партії з розкруткою людей, в тому числі – на місцевих виборах. Першочерговим завданням цього каналу буде реклама парламентської фракції.

За півроку фракція "СН" запам'яталася не реформами чи героїчними вчинками в парламентській залі.

Пам'ять українців безжалісно заповнювали регулярними скандалами:

І це лише частина з того, що вдалося згадати автору цих рядків.

Частина членів монобільшості залишаються невідомими виборцям. Для того, щоб про "Слугу народу" люди дізналися з іншого боку, Олександр Корнієнко та заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук придумали "Sluga-tv".

"Це буде live-контент із зали, змонтовані сюжети про депутатів, "пояснювалки" законів. Тобто це не буде якась статична картинка зі студії, як телеканал Рада.

Ми хочемо вийти за межі сесійної зали і говорити з людьми людською мовою", – розповідає УП один із творців нового каналу.

За планами, ексклюзивним контентом із парламентської зали займатиметься депутат-блогер Олександр Куницький, який здобув популярність завдяки скандальним відео, де він в хамській манері свариться з дорожніми інспекторами.

Куницький виграв вибори на мажоритарному окрузі у Харкові, де балотувався близький соратник Петра Порошенка Олександр Грановський.

У нинішньому парламенті депутат-блогер входить до так званої групи Дубінського, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Цей телеканал стане в нагоді і для агітації під час місцевих виборів, на ньому виборців познайомлять із кандидатами в місцеві списки.

Досить ймовірно, що ближче до осені на онлайн-каналі показуватимуть сюжети з регіонів, як партія "Слуга народу" в поті чола готується до електоральних перегонів.

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Для Володимира Зеленського місцеві вибори стануть серйозним випробуванням.

З одного боку, йому важливо закріпити за собою статус абсолютного переможця.

З іншого – президенту вкрай важливо не втопитися у домовленостях зі старими місцевими елітами, які і після 25 жовтня особливо нікуди не дінуться.

Наявність таких домовленостей може стати для Банкової ще більшою проблемою, ніж програш партії.

Адже гасло, яке запалило мільйонів українців, "зробимо їх разом!", втратить будь-який сенс.

Як варіант, виходом із цієї розвилки може стати створення "кишенькових" регіональних проєктів під вибори, на кшталт "Нашого краю" часів Порошенка.

Та схожі історії зазвичай закінчуються знайденими документами й чеками, які потім опублікують журналісти.

Роман Кравець, УП