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Евакуйованих із Китаю планують везти на Полтавщину, літак кружляє над Харковом – ЗМІ

Четвер, 20 лютого 2020, 07:37
Евакуйованих із Китаю планують везти на Полтавщину, літак кружляє над Харковом – ЗМІ

Літак із евакуйованими з Китаю людьми кружляє над Харковом, який затягло туманом, евакуйованих планують відвезти у санаторій УМВС у Нових Санжарах на Полтавщині, там уже блокують дороги.

Джерело: телеканал "112 Україна", "Радіо Свобода", сайт Полтави 0532.ua

Деталі: Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер зазначив, що "Харків є транзитом", але куди повезуть людей, він не сказав. За його словами, Харківщину не розглядають як місце для карантину, але вона готова. 

Кучер повідомив, що проходити контроль у терміналі евакуйовані не будуть – одразу перемістяться в автобуси. Йдеться про 73 особи, разом із супроводом. Голова ХОДА наголосив, що на борт сідали здорові люди.

Водночас,за його словами, літак нині прямує в бік Києва. 

Причиною цього може бути сильний туман, який огорнув Харків .

 
Дані flightradar24.com
radiosvoboda.org

Літак зайшов у повітряний простір України близько 7:00. Спочатку він летів у бік Харкова, а потім почав робити кола на південному заході області. Пунктом призначення борту вказано аеропорт "Бориспіль" під Києвом.

Тим часом, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих із китайського Уханю людей.

МІсцеві мешканці мітингують ще з вечора середи.

Передісторія: 

  • Україна евакуювала своїх громадян із китайського Уханю, який став епіцентром нового коронавірусу Covid 2019, епідемія якого охопила Китай.
  • 19 лютого з Китаю вилетіли 73 людини. Мали вилетіти 77 осіб: 48 громадян України і 29 іноземців (8 з Аргентини, 5 із Домінікани, 5 із Еквадору, 4 зі Сальвадора, по два – з Казахстану і Коста-Ріки), але чотирьох  через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 іноземка).

Українська правда, доповнено

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Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяХарківПолтава
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