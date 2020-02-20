Літак із евакуйованими з Китаю людьми кружляє над Харковом, який затягло туманом, евакуйованих планують відвезти у санаторій УМВС у Нових Санжарах на Полтавщині.

Джерело: телеканал "112 Україна", "Радіо Свобода", сайт Полтави 0532.ua

Деталі: Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер зазначив, що "Харків є транзитом", але куди повезуть людей, він не сказав. За його словами, Харківщину не розглядають як місце для карантину, але вона готова.

Кучер повідомив, що проходити контроль у терміналі евакуйовані не будуть – одразу перемістяться в автобуси. Йдеться про 73 особи, разом із супроводом. Голова ХОДА наголосив, що на борт сідали здорові люди.

Водночас,за його словами, літак нині прямує в бік Києва.

Причиною цього може бути сильний туман, який огорнув Харків .

Літак зайшов у повітряний простір України близько 7:00. Спочатку він летів у бік Харкова, а потім почав робити кола на південному заході області. Пунктом призначення борту вказано аеропорт "Бориспіль" під Києвом.

Тим часом, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих із китайського Уханю людей.

МІсцеві мешканці мітингують ще з вечора середи.