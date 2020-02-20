Евакуйованих із Китаю планують везти на Полтавщину, літак кружляє над Харковом – ЗМІ

17408 переглядів
Четвер, 20 лютого 2020, 08:37

Літак із евакуйованими з Китаю людьми кружляє над Харковом, який затягло туманом, евакуйованих планують відвезти у санаторій УМВС у Нових Санжарах на Полтавщині.

Джерело: телеканал "112 Україна", "Радіо Свобода", сайт Полтави 0532.ua

Деталі: Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер зазначив, що "Харків є транзитом", але куди повезуть людей, він не сказав. За його словами, Харківщину не розглядають як місце для карантину, але вона готова. 

Кучер повідомив, що проходити контроль у терміналі евакуйовані не будуть – одразу перемістяться в автобуси. Йдеться про 73 особи, разом із супроводом. Голова ХОДА наголосив, що на борт сідали здорові люди.

Водночас,за його словами, літак нині прямує в бік Києва. 

Причиною цього може бути сильний туман, який огорнув Харків .

 
Дані flightradar24.com
radiosvoboda.org

Літак зайшов у повітряний простір України близько 7:00. Спочатку він летів у бік Харкова, а потім почав робити кола на південному заході області. Пунктом призначення борту вказано аеропорт "Бориспіль" під Києвом.

Тим часом, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих із китайського Уханю людей.

МІсцеві мешканці мітингують ще з вечора середи.

Українська правда, доповнено
Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Харків Полтава


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На лайнері "Diamond Princess" перші жертви від коронавірусу 20 лютого 2020, 09:31
За добу від коронавірусу вилікувались понад 1800 осіб 20 лютого 2020, 06:11
Укрпошта шукає інші способи доставки посилок із Китаю 19 лютого 2020, 22:53
Усі новини
Головні новини
Евакуйованих із Китаю планують везти на Полтавщину, літак кружляє над Харковом – ЗМІ
Нардепи та комік: Зеленський обрав "смотрящих" за областями на місцевих виборах
Укрпошта шукає інші способи доставки посилок із Китаю
Трамп обіцяв помилування, якщо Ассанж скаже, що Росія не ламала сервери США – The Guardian
Усі новини
Фотопроект

Що таке любов? 22 світлини, які розкажуть про це трохи більше

дослідження

Крах "теорії брехні". Наша міміка нічого не говорить про емоції

мімімі

11 теплих подарунків для людей, яким завжди холодно