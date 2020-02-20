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Эвакуированных из Китая планируют везти на Полтавщину, самолет кружит над Харьковом – СМИ

Четверг, 20 февраля 2020, 07:37
Эвакуированных из Китая планируют везти на Полтавщину, самолет кружит над Харьковом – СМИ

Самолет с эвакуированными из Китая людьми кружит над Харьковом, который затянуло туманом, эвакуированных планируют отвезти в санаторий УМВД в Новых Санжарах в Полтавскую область, там уже блокируют дороги.

Источник: телеканал "112 Украина", "Радио Свобода", сайт Полтавы 0532.ua

Детали: Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер отметил, что "Харьков является транзитом", но куда повезут людей, он не сказал. По его словам, Харьковскую область не рассматривают как место для карантина, но она готова.

Кучер сообщил, что проходить контроль в терминале эвакуированные не будут – сразу переместятся в автобусы. Речь идет о 73 людях, вместе с сопровождением. Глава ХОГА подчеркнул, что на борт садились здоровые люди.

Однако, по его словам, самолет сейчас направляется в сторону Киева.

Причиной этого может быть сильный туман, который окутал Харьков.

 
Данные flightradar24.com
radiosvoboda.org

Самолет зашел в воздушное пространство Украины около 7:00. Сначала он летел в сторону Харькова, а затем начал делать круги на юго-западе области. Пунктом назначения борта указан аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Между тем, в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Ухань людей.

Местные жители митингуют еще с вечера среды.

Предыстория:

  • Украина эвакуировала своих граждан из китайского Уханя, который стал эпицентром нового коронавируса Covid 2019, эпидемия которого охватила Китай.
  • 19 февраля из Китая вылетели 73 человека. Должны были вылететь 77 человек: 48 граждан Украины и 29 иностранцев (8 из Аргентины, 5 из Доминиканы, 5 из Эквадора, 4 из Сальвадора, два - из Казахстана и Коста-Рики), но четырех из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 иностранка).

Украинская правда, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияХарьковПолтава
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