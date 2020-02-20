Эвакуированных из Китая планируют везти на Полтавщину, самолет кружит над Харьковом – СМИ

Самолет с эвакуированными из Китая людьми кружит над Харьковом, который затянуло туманом, эвакуированных планируют отвезти в санаторий УМВД в Новых Санжарах в Полтавскую область.

Источник: телеканал "112 Украина", "Радио Свобода"

Детали: Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер отметил, что "Харьков является транзитом", но куда повезут людей, он не сказал. По его словам, Харьковскую область не рассматривают как место для карантина, но она готова.

Кучер сообщил, что проходить контроль в терминале эвакуированные не будут – сразу переместятся в автобусы. Речь идет о 73 людях, вместе с сопровождением.

Однако, по его словам, самолет сейчас направляется в сторону Киева.

Причиной этого может быть сильный туман, который окутал Харьков.

Самолет зашел в воздушное пространство Украины около 7:00. Сначала он летел в сторону Харькова, а затем начал делать круги на юго-западе области. Пунктом назначения борта указан аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Между тем, в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Ухань людей.

Местные жители митингуют еще с вечера среды.