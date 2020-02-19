Усі заявлені на евакуацію з Уханя виявилися здоровими

Усі заявлені 48 громадян України, а також 29 іноземців, прибули на евакуацію з Китаю, пройшли перевірку на наявність коронавірусу і виявилися здоровими.

Джерело: держсекретаря Міністерства закордонних справ Андрія Заяця цитує Інтерфакс-Україна, Укрінформ, Урядовий портал

Пряма мова: "На посадку з'явилися всі 48 громадян України і 29 іноземних громадян: вісім - Аргентини, п'ять - Домінікани, п'ять - Еквадору, чотири - Сальвадора, по два - Казахстану і Коста-Ріки".

Деталі: Також летітимуть по одному громадянину з Ізраїлю, Чорногорії та Панами.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Дмитра Коваля, "всі пасажири вже пройшли паспортні, митні та інші процедури, по проходженню двох кордонів всі є здоровими".

За словами Заяця, громадяни Казахстану покинуть борт при посадці в Алмати. Там же зміниться екіпаж рейсу.

Літак прилетить в Україну в четвер о 8 ранку. При цьому аеропорт і 4 місця обсервації евакуйованих з Ухань українців і іноземців влада не називає.

Згодом у МОЗ відзначили, що на борт не пустили 4 особи із 77 заявлених.

Дослівно: "На етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт 4 людини: 3 з них українці та 1 – іноземка. Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд. Всього на борт допущено 73 людини...

Ті, кого не було допущено до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою".

Що передувало: 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

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