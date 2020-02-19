Усі заявлені на евакуацію з Уханя виявилися здоровими

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Середа, 19 лютого 2020, 18:36

Усі заявлені 48 громадян України, а також 29 іноземців, прибули на евакуацію з Китаю, пройшли перевірку на наявність коронавірусу і виявилися здоровими.

Джерело: держсекретаря Міністерства закордонних справ Андрія Заяця цитує Інтерфакс-Україна, Укрінформ

Пряма мова: "На посадку з'явилися всі 48 громадян України і 29 іноземних громадян: вісім - Аргентини, п'ять - Домінікани, п'ять - Еквадору, чотири - Сальвадора, по два - Казахстану і Коста-Ріки".

Деталі: Також летітимуть по одному громадянину з Ізраїлю, Чорногорії та Панами.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Дмитра Коваля, "всі пасажири вже пройшли паспортні, митні та інші процедури, по проходженню двох кордонів всі є здоровими".

За словами Заяця, громадяни Казахстану покинуть борт при посадці в Алмати. Там же зміниться екіпаж рейсу.

Літак прилетить в Україну в четвер о 8 ранку. При цьому аеропорт і 4 місця обсервації евакуйованих з Ухань українців і іноземців влада не називає.

Що передувало: 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

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Теми: Китай коронавірус


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