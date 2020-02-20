Онлайн-реєстрація перед походом: У МВС придумали, як захищати туристів у горах

Закарпатські рятувальники відкрили онлайн-реєстрацію з метою захисту туристів, які зібрались у гори.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій

Деталі: В онлайн режимі туристи реєструються на сайті рятувальників.

Якщо у зазначений зарання час група туристів не вийде на зв’язок - це буде сигналом для рятувальників поспішити на допомогу.

На сайті потрібно буде ввести контактні дані, дату та напрямок туристичного маршруту та ймовірну дату закінчення маршруту.

Що було раніше: Впродовж доби 14 лютого працівники ДСНС відшукали 5 туристів у Карпатах.