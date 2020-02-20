Онлайн-реєстрація перед походом: У МВС придумали, як захищати туристів у горах
Четвер, 20 лютого 2020, 12:38
Закарпатські рятувальники відкрили онлайн-реєстрацію з метою захисту туристів, які зібрались у гори.
Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій
Деталі: В онлайн режимі туристи реєструються на сайті рятувальників.
Якщо у зазначений зарання час група туристів не вийде на зв’язок - це буде сигналом для рятувальників поспішити на допомогу.
На сайті потрібно буде ввести контактні дані, дату та напрямок туристичного маршруту та ймовірну дату закінчення маршруту.
Що було раніше: Впродовж доби 14 лютого працівники ДСНС відшукали 5 туристів у Карпатах.
Українська правда