Онлайн-регистрация перед походом: В МВД придумали, как защищать туристов в горах

Закарпатские спасатели открыли онлайн-регистрацию с целью защиты туристов, которые собрались в горы.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций

Детали: В онлайн режиме туристы регистрируются на сайте спасателей.

Если в указанное заранее время группа туристов не выйдет на связь - это будет сигналом для спасателей поспешить на помощь.

При регистрации нужно ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута и вероятную дату окончания маршрута.

Что было раньше: В течение суток 14 февраля работники ДСНС нашли 5 туристов в Карпатах.