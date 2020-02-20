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Онлайн-регистрация перед походом: В МВД придумали, как защищать туристов в горах

Четверг, 20 февраля 2020, 12:38
Онлайн-регистрация перед походом: В МВД придумали, как защищать туристов в горах

Закарпатские спасатели открыли онлайн-регистрацию с целью защиты туристов, которые собрались в горы.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций

Детали: В онлайн режиме туристы регистрируются на сайте спасателей.

Если в указанное заранее время группа туристов не выйдет на связь - это будет сигналом для спасателей поспешить на помощь.

При регистрации нужно ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута и вероятную дату окончания маршрута.

Что было раньше: В течение суток 14 февраля работники ДСНС нашли 5 туристов в Карпатах.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСтуризмКарпаты
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