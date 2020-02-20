Онлайн-регистрация перед походом: В МВД придумали, как защищать туристов в горах
Четверг, 20 февраля 2020, 12:38
Закарпатские спасатели открыли онлайн-регистрацию с целью защиты туристов, которые собрались в горы.
Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций
Детали: В онлайн режиме туристы регистрируются на сайте спасателей.
Если в указанное заранее время группа туристов не выйдет на связь - это будет сигналом для спасателей поспешить на помощь.
При регистрации нужно ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута и вероятную дату окончания маршрута.
Что было раньше: В течение суток 14 февраля работники ДСНС нашли 5 туристов в Карпатах.
Украинская правда