Онлайн-регистрация перед походом: В МВД придумали, как защищать туристов в горах

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Четверг, 20 февраля 2020, 13:38

Закарпатские спасатели открыли онлайн-регистрацию с целью защиты туристов, которые собрались в горы.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций

Детали: В онлайн режиме туристы регистрируются на сайте спасателей.

Если в указанное заранее время группа туристов не выйдет на связь - это будет сигналом для спасателей поспешить на помощь.

При регистрации нужно ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута и вероятную дату окончания маршрута.

Что было раньше: В течение суток 14 февраля работники ДСНС нашли 5 туристов в Карпатах.

Украинская правда
Темы: ГСЧС туристы Карпаты


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