Руководитель ГБР выступает за отмену закона об амнистии участников Майдана

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Четверг, 20 февраля 2020, 14:18

В.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана от 2014 года.

Источник: Венедиктова в интервью LB.ua

Детали: По ее словам, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, а вышеназванный закон, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.

Прямая речь: "Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить...

Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, которое было направлено всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности - ред.). Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана - ред.) невозможно".

Предыстория:

Темы: Евромайдан ГБР законодательство


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