П'яний військовий зарізав колегу: його ув'язнили на десять років
Первомайський районний суд Миколаївської області визнав військовослужбовця винним за фактом вбивства товариша по службі та засудив його до 10 років позбавлення волі.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, 12 серпня 2019 року п'яний військовослужбовець однієї з військових частин Миколаївського гарнізону під час сварки зарізав свого товариша по службі.
Нагадаємо: У 2018 році в зоні АТО військовослужбовець вбив товариша по службі.