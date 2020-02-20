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П'яний військовий зарізав колегу: його ув'язнили на десять років

Четвер, 20 лютого 2020, 13:53
П'яний військовий зарізав колегу: його ув'язнили на десять років

Первомайський районний суд Миколаївської області визнав військовослужбовця винним за фактом вбивства товариша по службі та засудив його до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 12 серпня 2019 року п'яний військовослужбовець однієї з військових частин Миколаївського гарнізону під час сварки зарізав свого товариша по службі.

Нагадаємо: У 2018 році в зоні АТО військовослужбовець вбив товариша по службі.

Українська правда

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Теми: арміявбивствоОфіс генпрокурора
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