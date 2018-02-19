У зоні АТО військовослужбовець вбив товариша по службі

В одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання у районі проведення АТО, військовослужбовець вбив товариша по службі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що за попередньою інформацією, 18 лютого, внаслідок необережного поводження зі зброєю, військовослужбовець поранив товариша по службі.

Повідомляється, що пораненому на місці надали невідкладну медичну допомогу та евакуювали до військового медичного закладу, проте медики не змогли його врятувати.

У штабі АТО додають, що наразі представники Військової служби правопорядку Збройних Сил України з'ясовують причини та подробиці надзвичайної події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження та ведеться слідство.

Як повідомлялося, 15 лютого прес-центр штабу АТО заявив про загибельчотирьох військовослужбовців окремої бригади морської піхоти.

Того ж дня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих.

"З участю їх захисників проведені слідчі експерименти, а також їх допити у ході котрих останні надали зізнавальні показання щодо обставин даного вбивства, учиненого на ґрунті нестатутних відносин проходження військової служби", - писала вона.

Також повідомлялося, що чотирьох військовослужбовців ЗСУ застрелили сплячими товариші за службою через можливе систематичне знущання.

Проте, у командуванні військово-морських сил ЗСУ цю інформацію спростували.