Пьяный военный зарезал коллегу: его посадили на десять лет

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Четверг, 20 февраля 2020, 14:53

Первомайский районный суд Николаевской области признал военнослужащего виновным по факту убийства сослуживца и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 12 августа 2019 пьяный военнослужащий одной из воинских частей Николаевского гарнизона во время ссоры зарезал своего сослуживца.

Напомним: В 2018 года в зоне АТО военнослужащий убил сослуживца.

Украинская правда
Темы: армия убийство Офис генпрокурора


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