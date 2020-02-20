Пьяный военный зарезал коллегу: его посадили на десять лет
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Четверг, 20 февраля 2020, 14:53
Первомайский районный суд Николаевской области признал военнослужащего виновным по факту убийства сослуживца и приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, 12 августа 2019 пьяный военнослужащий одной из воинских частей Николаевского гарнизона во время ссоры зарезал своего сослуживца.
Напомним: В 2018 года в зоне АТО военнослужащий убил сослуживца.
Украинская правда
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