Слідчий, який саджав учасників Революції Гідності, постане перед судом

1124 перегляди
Четвер, 20 лютого 2020, 18:23

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України у м. Києві, який незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності учасників Євромайдану.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що колишній правоохоронець незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності 4 особи за звинуваченням в участі у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва.

Колишній міліціонер обвинувачується  у:

  • зловживанні владою та службовим становищем;
  • завідомо незаконному затриманні;
  • притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину зі штучним створенням доказів та фальсифікацією;
  • службовому підробленні;
  • незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Слідчими ДБР у цьому кримінальному проваджені також перевіряється правомірність дій та рішень правоохоронних органів і суду Дніпровського району міста Києва при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та застосуванні запобіжних заходів щодо 11 осіб у період 18-19 лютого 2014 року.

Нагадаємо:

  • 20 листопада 2019 року органи прокуратури втратили слідчі функції щодо справ Євромайдану. Матеріали кримінальних проваджень перейшли частково до Державного бюро розслідувань.
  • Відділ із розслідування "справ Майдану" у ДБР очолив Олександр Буряк.

Теми: Майдан ДБР суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський на Банковій зустрівся із родинами тих, хто загинув на Майдані 20 лютого 2020, 17:17
Справи Майдану: ДБР хоче змінити закони, щоб покарати вбивць, які втекли в Росію 20 лютого 2020, 12:20
Зе!кадри. Чому у них не вийде 20 лютого 2020, 12:00
Усі новини
Головні новини
У МВС розповіли, з яких регіонів українці, евакуйовані з Уханю
Бій 18 лютого: українським військовим передали тіло загиблого бійця
Депутати селища, куди везуть українців з Китаю, звернулися до Зеленського
В уряді розповіли, що станеться, якщо хтось із евакуйованих захворіє
Усі новини
Фотопроект

Що таке любов? 22 світлини, які розкажуть про це трохи більше

дослідження

Крах "теорії брехні". Наша міміка нічого не говорить про емоції

дослідження

Побутові чистячі засоби можуть провокувати астму у дітей