Слідчий, який саджав учасників Революції Гідності, постане перед судом
До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України у м. Києві, який незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності учасників Євромайдану.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: Слідством встановлено, що колишній правоохоронець незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності 4 особи за звинуваченням в участі у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва.
Колишній міліціонер обвинувачується у:
- зловживанні владою та службовим становищем;
- завідомо незаконному затриманні;
- притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину зі штучним створенням доказів та фальсифікацією;
- службовому підробленні;
- незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
Слідчими ДБР у цьому кримінальному проваджені також перевіряється правомірність дій та рішень правоохоронних органів і суду Дніпровського району міста Києва при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та застосуванні запобіжних заходів щодо 11 осіб у період 18-19 лютого 2014 року.
Нагадаємо:
- 20 листопада 2019 року органи прокуратури втратили слідчі функції щодо справ Євромайдану. Матеріали кримінальних проваджень перейшли частково до Державного бюро розслідувань.
- Відділ із розслідування "справ Майдану" у ДБР очолив Олександр Буряк.