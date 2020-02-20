Слідчий, який саджав учасників Революції Гідності, постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України у м. Києві, який незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності учасників Євромайдану.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що колишній правоохоронець незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності 4 особи за звинуваченням в участі у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва.

Колишній міліціонер обвинувачується у:

зловживанні владою та службовим становищем;

завідомо незаконному затриманні;

притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину зі штучним створенням доказів та фальсифікацією;

службовому підробленні;

незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Слідчими ДБР у цьому кримінальному проваджені також перевіряється правомірність дій та рішень правоохоронних органів і суду Дніпровського району міста Києва при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та застосуванні запобіжних заходів щодо 11 осіб у період 18-19 лютого 2014 року.

Нагадаємо: