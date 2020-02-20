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Слідчий, який саджав учасників Революції Гідності, постане перед судом

Четвер, 20 лютого 2020, 17:23
Слідчий, який саджав учасників Революції Гідності, постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України у м. Києві, який незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності учасників Євромайдану.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що колишній правоохоронець незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності 4 особи за звинуваченням в участі у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва.

Колишній міліціонер обвинувачується  у:

  • зловживанні владою та службовим становищем;
  • завідомо незаконному затриманні;
  • притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину зі штучним створенням доказів та фальсифікацією;
  • службовому підробленні;
  • незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Слідчими ДБР у цьому кримінальному проваджені також перевіряється правомірність дій та рішень правоохоронних органів і суду Дніпровського району міста Києва при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та застосуванні запобіжних заходів щодо 11 осіб у період 18-19 лютого 2014 року.

Нагадаємо:

  • 20 листопада 2019 року органи прокуратури втратили слідчі функції щодо справ Євромайдану. Матеріали кримінальних проваджень перейшли частково до Державного бюро розслідувань.
  • Відділ із розслідування "справ Майдану" у ДБР очолив Олександр Буряк.

"Українська правда" в Threads

Теми: МайданДБРсуд
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