Следователь, который сажал участников Революции Достоинства, предстанет перед судом

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Четверг, 20 февраля 2020, 18:23

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве, который незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности участников Евромайдана.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человека по обвинению в участии в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.

Бывший милиционер обвиняется в:

  • злоупотреблении властью и служебным положением;
  • заведомо незаконном задержании;
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств и фальсификацией;
  • служебном подлоге;
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Следователями ГБР в этом уголовном движимы также проверяется правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района города Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер в отношении 11 человек в период 18-19 февраля 2014 года.

Напомним:

Темы: Майдан ГБР суд


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