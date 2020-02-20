Следователь, который сажал участников Революции Достоинства, предстанет перед судом
В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве, который незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности участников Евромайдана.
Источник: пресс-служба ГБР
Детали: Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человека по обвинению в участии в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.
Бывший милиционер обвиняется в:
- злоупотреблении властью и служебным положением;
- заведомо незаконном задержании;
- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств и фальсификацией;
- служебном подлоге;
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Следователями ГБР в этом уголовном движимы также проверяется правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района города Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер в отношении 11 человек в период 18-19 февраля 2014 года.
Напомним:
- 20 ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции по делам Евромайдана. Материалы уголовных производств перешли частично в Государственное бюро расследований.
- Отдел по расследованию "дел Майдана" в ГБР возглавил Александр Буряк.