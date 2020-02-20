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Ліга Європи. Шахтар переміг Бенфіку у першому матчі 1/16 фіналу

Четвер, 20 лютого 2020, 21:02
Ліга Європи. Шахтар переміг Бенфіку у першому матчі 1/16 фіналу
Фото: Футбол 24

Донецький Шахтар у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи у Харкові переміг з рахунком 2:1 португальську Бенфіку.

Перший тайм Бенфіка відбивалася від атак господарів поля. Лише наприкінці стартової 45-хвилинки у португальців вийшов небезпечний удар у бік воріт Шахтаря. 

Донеччани домінували, і на 20-й хвилині був забитий гол після удару Марлоса. Але суддя скасував взяття воріт, зафіксувавши мінімальний офсайд у гравця Шахтаря після перегляду VAR.

У першому таймі удари Віктора Коваленка та Жуніора Мораєса двічі блокували захисники та одного разу виручив воротар.

На 46-й хвилині воротар Бенфіки Одіссеас знову рятує команду від голу після удару Мораєса. 

На 51-й хвилині Ісмаїлі промчався по своєму флангу і після його удару м`яч влучає в штангу воріт, а Коваленко не встиг на добивання.

Шахтар відкрив рахунок на 56-й хвилині після ювелірного удару у кут воріт від Алана Патріка – 1:0. 

На 62-й хвилині після серії рикошетів Тавареш зрівнює рахунок. І знову шотландський суддя Боббі Меден вдався до перегляду VAR.  Цього разу гол скасували через офсайд у гравця Бенфіки, але призначили пенальті за фол Кривцова у своєму штрафному. 

З 11 метрів бив капітан Бенфіки Піцци і переграв Андрія П'ятова – 1:1.

На 72-й хвилині Шахтар знову виходить вперед. М`яч на свій рахунок записав Коваленко, якому асистував Мораєс. На 79-й хвилині П`ятов таки видав свій сейв після небезпечного удару Грімальдо.

У завершальні хвилини на полі вже була спокійніша гра: гірники вже не ризикували, а гостей такий рахунок, мабуть, влаштовував.

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: футбол
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