Лига Европы. Шахтер победил Бенфику в первом матче 1/16 финала

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Четверг, 20 февраля 2020, 22:02

Донецкий Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове победил со счетом 2:1 португальскую Бенфику.

Первый тайм Бенфика отбивалась от атак хозяев поля. Лишь в конце стартовой 45-минутки у португальцев вышел опасный удар в сторону ворот Шахтера.

Дончане доминировали, и на 20-й минуте был забит гол после удара Марлоса. Но судья отменил взятие ворот, зафиксировав минимальный офсайд у игрока Шахтера после просмотра VAR.

В первом тайме удары Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса дважды блокировали защитники и однажды выручил вратарь.

На 46-й минуте вратарь Бенфики Одиссеас снова спас команду от гола после удара Мораеса.

На 51-й минуте Исмаили промчался по своему флангу и после его удара мяч попал в штангу ворот, а Коваленко не успел на добивание.

Шахтер открыл счет на 56-й минуте после ювелирного удара в угол ворот от Алана Патрика – 1:0.

На 62-й минуте после серии рикошетов Тавареш сравнивает счет. И снова шотландский судья Бобби Меден обратился к просмотру VAR. На этот раз рефери отменил гол из-за офсайда у игрока Бенфики, но назначил пенальти за фол Кривцова в своей штрафной.

С 11 метров бил капитан Бенфики Пиццы и переиграл Андрея Пятова – 1:1.

На 72-й минуте Шахтер снова выходит вперед. Мяч на свой счет записал Коваленко, которому ассистировал Мораес. На 79-й минуте Пятов таки выдал свой сейв после опасного удара Гримальдо.

В заключительные минуты на поле уже была спокойная игра: горняки не рисковали, а гостей такой счет, видимо, устраивал.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол


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