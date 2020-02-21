Более половины украинцев считают, что страна движется не туда

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Пятница, 21 февраля 2020, 09:47

Количество украинцев, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении за полгода выросло в три раза – до 53% по сравнению с 17% в сентябре 2019 года.

Источник: результаты социологического исследования Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля

Дословно: "25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года – 44%), 53% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17 %, в декабре – 36%).

Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения". 

 

Детали: По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Сейчас в это верят 21% граждан (в сентябре 2019 года – таких было 41%, в декабре – 28%).

В то же время 49% считают, что страна способна преодолеть трудности в более отдаленной перспективе (в сентябре было 40%, а в декабре 50%), а 15% – что не способна преодолеть (в сентябре было 6%, а в декабре 11%).

 

Опрос проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория:

  • Согласно январскому опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг", 73% украинцев считали, что страна движется в неправильном направлении, только 15% – что направление развития государства правильное.

Украинская правда
Темы: опрос социология Украина


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