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Путін заявив про надію на мир із Зеленським та "питання" до нього

П'ятниця, 21 лютого 2020, 08:56
Путін заявив про надію на мир із Зеленським та питання до нього

Президент Росії Володимир Путін не втрачає надії домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.

Джерело: інтерв'ю ТАСС для проєкту "20 запитань Володимиру Путіну", яке почало виходити частинами в 6-ту річницю розстрілів на київському Майдані

Пряма мова: "Надія помирає останньою, є [ймовірність домовитися із Зеленським про мир і дружбу].

Але, на жаль, ось він [Зеленський] приїхав із Парижа [з саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року] і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання.

Але тим не менше ми змогли домовитися про обмін утримуваних осіб, змогли зараз домовитися щодо газу".

Деталі: На запитання, чи стала дружба з Україною втратою для Росії, Путін відповів ствердно.

При цьому він повторив свою тезу про те, що "ми [росіяни й українці] – один і той же народ".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленськийРосіяміжнародні відносини
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