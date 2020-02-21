Путін знову завів "пісню" про один народ із українцями

Президент Росії Володимир Путін вважає, що росіяни й українці складають один народ, але їх штучно роз'єднують.

Джерело: інтерв'ю ТАСС для проєкту "20 запитань Володимиру Путіну", яке почало виходити частинами в 6-ту річницю розстрілів на київському Майдані

Пряма мова Путіна: "Я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один і той же народ. Не знаю, подобається це чи ні (українцям), але, якщо подивитися на реалії, це так і є.

Розумієте, до XI, XII, XIII сторіччя у нас не було жодної різниці у мові. І лише в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, яка перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, в XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності.

Взагалі, українцями називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями заявили тих, хто захищав із півдня від набігів кримського хана. На Уралі. Кругом були українці. Значить, у нас не було жодних мовних відмінностей.

Більше того, десь до цього ж часу, до XIV-XV століття, навіть тих людей, східних слов'ян, які проживали на території Речі Посполитої, і в Московській державі, і в Польщі, називали руськими. Не ділили. І лише набагато пізніше почалися мовні перші відмінності".

Пряма мова Путіна: "Особливо український фактор почав розігруватися напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою. Чому? Це відома справа – розділяй і володарюй. Це абсолютно зрозуміла річ.

Але все одно, тим не менше, якщо так склалося і у людей, у значної частини населення на Україні виникло почуття власної самосвідомості національного і так далі, треба ставитися до цього з повагою. Виходити з реалій, але не забувати, хто ми такі, звідки ми прийшли".

Деталі: У ході цієї бесіди ведучий Андрій Ванденко намагався поправити Володимира Путіна, що правильно говорити "украЇнцями", а не "укрАїнцями", – але російський президент стояв на своєму.

Путін заявив, що аби говорити про сьогодні й завтра, "потрібно знати історію, потрібно знати, хто ми такі, звідки ми родом, що нас об'єднує".

Він визнав, що зараз багато що роз'єднує, але підкреслив, що "потрібно не забувати про те, що нас об'єднує, і не руйнувати того, що є".

На його думку, західні країни прагнуть роз'єднати РФ і Україну, а ті, хто очолював Україну і наживався на ній, просто вислужуються перед ними, переслідуючи особисті інтереси.