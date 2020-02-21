Путин заявил о надежде наладить отношения с Зеленским и "вопросах" к нему

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Пятница, 21 февраля 2020, 09:56

Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на киевском Майдане

Прямая речь: "Надежда умирает последней, [вероятность договориться с Зеленским о мире и дружбе] есть.

К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы"

Детали: Российский президент констатировал, что Москве и Киеву удалось "договориться об обмене удерживаемых лиц", а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

Темы: Путин Зеленский Росcия международные отношения


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