Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на киевском Майдане

Прямая речь: "Надежда умирает последней, [вероятность договориться с Зеленским о мире и дружбе] есть.

К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы"

Детали: Российский президент констатировал, что Москве и Киеву удалось "договориться об обмене удерживаемых лиц", а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.