Путин заявил о надежде наладить отношения с Зеленским и "вопросах" к нему
Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.
Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на киевском Майдане
Прямая речь: "Надежда умирает последней, [вероятность договориться с Зеленским о мире и дружбе] есть.
К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы"
Детали: Российский президент констатировал, что Москве и Киеву удалось "договориться об обмене удерживаемых лиц", а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.