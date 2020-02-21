Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на киевском Майдане

Прямая речь: "Надежда умирает последней, есть [вероятность договориться с Зеленским о мире и дружбе].

Но, к сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа с саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы.

Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу".

Детали: На вопрос, стала ли дружба с Украиной потерей для России, Путин ответил утвердительно.

При этом он повторил свой тезис о том, что "мы [россияне и украинцы] – один и тот же народ".