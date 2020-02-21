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Відомий плавець і втеча з Криму: у Зеленського кажуть, той допомоги не просив

П'ятниця, 21 лютого 2020, 12:48
Відомий плавець і втеча з Криму: у Зеленського кажуть, той допомоги не просив

В Офісі президента кажуть, що до них не надходило прохання від севастопольського плавця-марафонця Олега Софяника допомогти залишити окупований Росією півострів.

Джерело: відповідь Офісу президента на запит "Української правди"

Деталі: Софяник – колишній дисидент і політв’язень. Він заявив, що відправив президенту Володимиру Зеленському електронною поштою заяву, в якій попросив главу держави допомогти йому виїхати з анексованого Криму.

Заява Офісу дослівно: "За інформацією, наданою Департаментом з питань звернень громадян Офісу Президента України, в автоматизованій системі документообігу за зверненнями громадян звернень Олега Софяника не зареєстровано".

 

Передісторія: У середині лютого Софяник казав наступне: "Я відправив заяву президенту Володимиру Зеленському електронною поштою. Я хочу виїхати, але не знаю, що може статися на адміністративному кордоні. Там можуть наркотики підкинути і зброю.

Мене постійно перевіряють на адмінкордоні: по кілька годин тримають мене, я у них у списках неблагонадійних, у базі даних ФСБ. Я хотів би, щоб Україна захистила мене як свого громадянина, щоб я міг виїхати нарешті з цієї зони".

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Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКримОфіс президента
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