Известный пловец и бегство из Крыма: у Зеленского говорят, тот помощи не просил

В Офисе президента говорят, что к ним не поступало просьбы от севастопольского пловца-марафонца Олега Софяника помочь сбежать с оккупированного Россией полуострова.

Источник: ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Детали: Софяник - бывший диссидент и политзаключенный. Он заявил, что отправил президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте заявление, в котором попросил главу государства помочь ему уехать из аннексированного Крыма.

Заявление Офиса дословно: "По информации, предоставленной Департаментом по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины, в автоматизированной системе документооборота по обращениям граждан обращений Олега Софяника не зарегистрировано".

Предыстория: В середине февраля Софяник говорил следующее: "Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу выехать, но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие.

Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны".

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