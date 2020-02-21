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Українські прикордонники кажуть, що китаянка виїхала до РФ без температури

П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:13
Українські прикордонники кажуть, що китаянка виїхала до РФ без температури

Державна прикордонна служба України каже, що громадянка Китаю, яку в Росії ізольовано за підозрою в захворюванні на коронавірус, перетинала кордон без жодних ознак хвороби.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "16 числа вона прилетіла рейсом з Мінська в Київ, вчора ввечері вона перетнула український кордон. Як на в’їзді в Україну, так і під час виїзду, коли вона проходила прикордонний кордон, жодних застережень щодо її стану здоров’я не було.

Прикордонники по-перше їй повідомили, що РФ обмежила в’їзд громадян Китаю на свою територію, запитали про її стан здоров’я. Вона зазначила, що почувається дуже добре. За зовнішніми ознаками жодних застережень, що вона має підвищену температуру абощо, також виявлено не було".

Деталі: ДПСУ отримала інформацію, що в Брянську пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" залишили на карантин через громадянку Китаю з високою температурою.

Демченко зазначив, що згідно з інформацією російських ЗМІ, від потяга відчепили вагон і відправили його на обсервацію разом з усіма пасажирами. Де саме знаходиться вагон і подальша доля пасажирів наразі українській стороні невідома.

За інформацією ДПСУ, у вагоні перебували 22 особи, з яких 13 громадяни України (в тому числі 2 провідники), 6 громадян Росії і по одному Канади, Узбекистан і безпосередньо сама громадянка Китаю.

Наразі Державна прикордонна служба разом із МЗС, Мінінфраструктури та МОЗ намагаються отримати достовірну інформую від Росії щодо обставин події та долі громадян.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Росія
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