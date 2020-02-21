Коронавірус: в Росії ізолювали пасажирів поїзда з Києва і відловлюють китайців

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 12:12

Через страх коронавірусу в РФ ізолювали пасажирів вагону поїзда "Київ-Москва", в якому їхала китаянка, і відловлюють китайців

Джерело: російський Інтерфакс, Радіо Свобода, РИА Новости

Деталі: У російському Брянську зняли з маршруту громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", і направили в місцеву інфекційну лікарню.

Решта пасажирів вагону, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, спрямовані на карантин в Брянську міську лікарню.

У Москві на двотижневий карантин відправлені дві з половиною тисячі осіб. Всіх, хто приїжджає в Москву з Китаю, ізолюють за місцем перебування. Якщо у людини підвищена температура, то її госпіталізують.

Мер Москви повідомив, що в місті почали використовувати систему розпізнавання осіб для контролю людей, "відправлених в карантин".

Виловом китайців в московському транспорті займаються співробітники метрополітену і "Мосгортрансу" за участю поліції.

Водіям громадського транспорту доручили повідомляти диспетчерів про те, що в салоні знаходяться особи китайської національності для їх перевірки поліцією.

Також повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі з рейдами по ринках ходять патрулі козаків, які відловлюють китайців і супроводжують їх до лікарні.

Аналогічні патрулі ходять і по вулицях Рязані.

Нагадаємо:

  • Новий коронавірус почав поширюватися у китайському місті Ухань, провінція Хубей, у грудні 2019 року.
  • Ним заразилися вже понад 75 тисяч осіб (74 тисяч з них – у самому Китаї), внаслідок зараження Covid-2019 померли понад 2 тисячі осіб, а вилікувались 14,5 тисяч осіб.
  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Їх помістили на 14-денну обсервацію у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Через інформацію, що евакуйованих осіб везуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Теми: коронавірус Росія


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