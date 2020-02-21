Коронавірус: в Росії ізолювали пасажирів поїзда з Києва і ловлять китайців в метро
Через страх коронавірусу в РФ ізолювали пасажирів вагону поїзда "Київ-Москва", в якому їхала китаянка, і відловлюють китайців
Джерело: російський Інтерфакс, Радіо Свобода, РИА Новости
Деталі: У російському Брянську зняли з маршруту громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", і направили в місцеву інфекційну лікарню.
Решта пасажирів вагону, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, спрямовані на карантин в Брянську міську лікарню.
У Москві на двотижневий карантин відправлені дві з половиною тисячі осіб. Всіх, хто приїжджає в Москву з Китаю, ізолюють за місцем перебування. Якщо у людини підвищена температура, то її госпіталізують.
Мер Москви повідомив, що в місті почали використовувати систему розпізнавання осіб для контролю людей, "відправлених в карантин".
Китайців в московському транспорті ловить поліція та співробітники метрополітену і "Мосгортрансу".
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Водіям громадського транспорту доручили повідомляти диспетчерів про те, що в салоні знаходяться особи китайської національності для їх перевірки поліцією.
Також повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі з рейдами по ринках ходять патрулі козаків, які відловлюють китайців і супроводжують їх до лікарні.
Аналогічні патрулі ходять і по вулицях Рязані.
Нагадаємо:
- Новий коронавірус почав поширюватися у китайському місті Ухань, провінція Хубей, у грудні 2019 року.
- Ним заразилися вже понад 75 тисяч осіб (74 тисяч з них – у самому Китаї), внаслідок зараження Covid-2019 померли понад 2 тисячі осіб, а вилікувались 14,5 тисяч осіб.
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Їх помістили на 14-денну обсервацію у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб везуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.