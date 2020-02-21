Через страх коронавірусу в РФ ізолювали пасажирів вагону поїзда "Київ-Москва", в якому їхала китаянка, і відловлюють китайців

Джерело: російський Інтерфакс, Радіо Свобода, РИА Новости

Деталі: У російському Брянську зняли з маршруту громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", і направили в місцеву інфекційну лікарню.

Решта пасажирів вагону, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, спрямовані на карантин в Брянську міську лікарню.

У Москві на двотижневий карантин відправлені дві з половиною тисячі осіб. Всіх, хто приїжджає в Москву з Китаю, ізолюють за місцем перебування. Якщо у людини підвищена температура, то її госпіталізують.

Мер Москви повідомив, що в місті почали використовувати систему розпізнавання осіб для контролю людей, "відправлених в карантин".

Китайців в московському транспорті ловить поліція та співробітники метрополітену і "Мосгортрансу".

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Водіям громадського транспорту доручили повідомляти диспетчерів про те, що в салоні знаходяться особи китайської національності для їх перевірки поліцією.

Також повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі з рейдами по ринках ходять патрулі козаків, які відловлюють китайців і супроводжують їх до лікарні.

Аналогічні патрулі ходять і по вулицях Рязані.

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