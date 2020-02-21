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Украинские пограничники говорят, что китаянка уехала в РФ без температуры

Пятница, 21 февраля 2020, 14:13
Украинские пограничники говорят, что китаянка уехала в РФ без температуры

Государственная пограничная служба Украины говорит, что гражданка Китая, которую в России изолировали по подозрению в заболевании коронавирусом, пересекала границу без признаков болезни.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "16 числа она прилетела рейсом из Минска в Киев, вчера вечером она пересекла украинскую границу. Как при въезде в Украину, так и при выезде, когда она проходила пограничный кордон, никаких предостережений относительно ее состояния здоровья не было.

Пограничники во-первых ей сообщили, что РФ ограничила въезд граждан Китая на свою территорию, спросили о ее состоянии здоровья. Она отметила, что чувствует себя очень хорошо. По внешним признакам никаких предостережений, в том числе по повышенной температуре, также обнаружено не было".

Детали: ГПСУ получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.

Демченко отметил, что согласно информации российских СМИ, от поезда отцепили вагон и отправили его на обсервацию вместе со всеми пассажирами. Где именно находится вагон и дальнейшая судьба пассажиров пока украинской стороне неизвестно.

По информации ГПСУ, в вагоне находились 22 человека, из которых 13 граждане Украины (в том числе 2 проводника), 6 граждан России и по одному Канады, Узбекистана и непосредственно сама гражданка Китая.

Сейчас Государственная пограничная служба вместе с МИД, Мининфраструктуры и Минздрава пытаются получить достоверную информирую от России относительно обстоятельств события и судьбы граждан.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Росcия
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