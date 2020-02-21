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Чоловіка, який жбурляв каміння у Генпрокуратуру, відправили у психлікарню

П'ятниця, 21 лютого 2020, 16:50
Чоловіка, який жбурляв каміння у Генпрокуратуру, відправили у психлікарню

Печерський суд Києва примусово відправив до психіатричного закладу з посиленим наглядом чоловіка, який у 2018 році кидав каміння у вікна генеральної прокуратури.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду від 14 лютого

Дослівно: "Експерт дав висновок, що чоловік страждав під час скоєння інкримінованих дій та страждає в даний час на параноїдальну шизофренію, безперервний тип перебігу, виражений апатико-дисоціативний дефект, параноїдальний синдром.

Чоловік не міг і не може усвідомлювати свої дії та керувати ними, у зв`язку з чим потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з посиленим наглядом".

Деталі: Підозрюваний на засіданні підтвердив, що кинув у вікна генпрокуратури каміння, але вважає себе психічно здоровим і просив не застосовувати до нього ніяких примусових заходів.

Суд вирішив, що чоловік у момент скоєння злочину був в неосудному стані і його треба госпіталізувати.

У день затримання чоловік розповідав, що винайшов водомет корабельний, який був на папері у вигляді креслення, однак цей винахід проігнорували, тому він приїхав у Київ, щоб побити вікна генпрокуратури.

Чоловіку за хуліганство загрожував би штраф (500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 5 років.

Нагадаємо: 

  • 5 листопада 2018 року чоловік підійшов до вікон першого поверху генпрокуратури, витягнув з пакету три камені та кинув їх, розбивши два вікна будівлі.
  • Після затримання і повідомлення про підозру чоловіку призначили судово-психіатричну експертизу.

Теми: Генпрокуратура
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