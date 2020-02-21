Мужчину, который бросал камни в Генпрокуратуру, отправили в психбольницу
Печерский суд Киева принудительно отправил в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением мужчину, который в 2018 году бросал камни в окна генеральной прокуратуры.
Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 14 февраля
Дословно: "Эксперт дал заключение, что мужчина страдал во время совершения инкриминируемых действий и страдает в настоящее время параноидальной шизофренией, непрерывный тип течения, выражен апатико-диссоциативным дефектом, параноидальный синдром.
Мужчина не мог и не может осознавать свои действия и руководить ими, в связи с чем требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением".
Детали: Подозреваемый на заседании подтвердил, что бросил в окна генпрокуратуры камни, но считает себя психически здоровым и просил не применять к нему никаких принудительных мер.
Суд решил, что мужчина в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии и его надо госпитализировать.
В день задержания мужчина рассказывал, что изобрел водомет корабельный, который был на бумаге в виде чертежа, однако это изобретение проигнорировали, поэтому он приехал в Киев, чтобы побить окна генпрокуратуры.
Мужчине за хулиганство угрожал бы штраф (500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.
Напомним:
- 5 ноября 2018 года мужчина подошел к окнам первого этажа генпрокуратуры, вытащил из пакета три камня и с размаху бросил их, разбив два окна здания.
- После задержания и сообщения о подозрении ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.