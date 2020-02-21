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Мужчину, который бросал камни в Генпрокуратуру, отправили в психбольницу

Пятница, 21 февраля 2020, 16:50
Мужчину, который бросал камни в Генпрокуратуру, отправили в психбольницу

Печерский суд Киева принудительно отправил в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением мужчину, который в 2018 году бросал камни в окна генеральной прокуратуры.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 14 февраля

Дословно: "Эксперт дал заключение, что мужчина страдал во время совершения инкриминируемых действий и страдает в настоящее время параноидальной шизофренией, непрерывный тип течения, выражен апатико-диссоциативным дефектом, параноидальный синдром.

Мужчина не мог и не может осознавать свои действия и руководить ими, в связи с чем требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением".

Детали: Подозреваемый на заседании подтвердил, что бросил в окна генпрокуратуры камни, но считает себя психически здоровым и просил не применять к нему никаких принудительных мер.

Суд решил, что мужчина в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии и его надо госпитализировать.

В день задержания мужчина рассказывал, что изобрел водомет корабельный, который был на бумаге в виде чертежа, однако это изобретение проигнорировали, поэтому он приехал в Киев, чтобы побить окна генпрокуратуры.

Мужчине за хулиганство угрожал бы штраф (500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.

Напомним:

  • 5 ноября 2018 года мужчина подошел к окнам первого этажа генпрокуратуры, вытащил из пакета три камня и с размаху бросил их, разбив два окна здания.
  • После задержания и сообщения о подозрении ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Темы: Генпрокуратура
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