Зеленський прокоментував спів гімну у лікарні, куди не повезли евакуйованих з Уханя

Президент Володимир Зеленський порадив не забувати ключового рядка з гімну України про "козацький рід", який "ніколи кидає своїх".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Багатьох з нас вразили кадри, коли персонал медичного закладу, дізнавшись, що людей везуть не до них, почав співати гімн України.

Нам не слід забувати ключового рядка з нашого гімну: "І покажем, що ми, браття, козацького роду". А козацький рід – це мужньо стояти один за одного, брат за брата, плече до плеча. І ніколи не кидати своїх.

Водночас, я впевнений, що людська байдужість не має географічної ознаки. І більшість людей на Львівщині та Тернопільщині були готові допомагати та прийняти у себе евакуйованих українців.

А тому поведінка окремих лікарів та мешканців не може стати приводом таврувати весь регіон та роз’єднувати Україну – як би цього не хотілось нашим ворогам".

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