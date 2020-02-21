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Зеленський прокоментував спів гімну у лікарні, куди не повезли евакуйованих з Уханя

П'ятниця, 21 лютого 2020, 20:32
Зеленський прокоментував спів гімну у лікарні, куди не повезли евакуйованих з Уханя

Президент Володимир Зеленський порадив не забувати ключового рядка з гімну України про "козацький рід", який "ніколи не кидає своїх".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Багатьох з нас вразили кадри, коли персонал медичного закладу, дізнавшись, що людей везуть не до них, почав співати гімн України. 

Нам не слід забувати ключового рядка з нашого гімну: "І покажем, що ми, браття, козацького роду". А козацький рід – це мужньо стояти один за одного, брат за брата, плече до плеча. І ніколи не кидати своїх.

Водночас, я впевнений, що людська байдужість не має географічної ознаки. І більшість людей на Львівщині та Тернопільщині були готові допомагати та прийняти у себе евакуйованих українців. 

А тому поведінка окремих лікарів та мешканців не може стати приводом таврувати весь регіон та роз’єднувати Україну – як би цього не хотілось нашим ворогам".

Що передувало: 19 лютого зранку, коли зі шпиталю інвалідів і репресованих у Винниках на Львівщині, почали вивозити пацієнтів, почалися протести, до яких долучилися навіть працівники лікарні. Люди перекрили під’їзд, до брами шпиталю завезли автомобільні шини.

Гендиректор шпиталю Максим Прикупенко заявив, що паніка - безпідставна: "Це відбувались симуляційні навчання. Якби літак сів у Львові і щось би трапилось надзвичайне, то цей госпіталь наш міг би прийняти пацієнтів, які отримали травми…Я маю інформацію, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть, заклад не готовий".

Співробітники, дізнавшись, що у Винники не привезуть евакуйованих людей з Уханя, заспівали гімн України.

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Нагадаємо:

  • Усі евакуйовані з Китаю знаходяться на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийкоронавірусКитай
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