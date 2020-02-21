Зеленський прокоментував спів гімну у лікарні, куди не повезли евакуйованих з Уханя

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 21:32

Президент Володимир Зеленський порадив не забувати ключового рядка з гімну України про "козацький рід", який "ніколи кидає своїх".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Багатьох з нас вразили кадри, коли персонал медичного закладу, дізнавшись, що людей везуть не до них, почав співати гімн України. 

Нам не слід забувати ключового рядка з нашого гімну: "І покажем, що ми, браття, козацького роду". А козацький рід – це мужньо стояти один за одного, брат за брата, плече до плеча. І ніколи не кидати своїх.

Водночас, я впевнений, що людська байдужість не має географічної ознаки. І більшість людей на Львівщині та Тернопільщині були готові допомагати та прийняти у себе евакуйованих українців. 

А тому поведінка окремих лікарів та мешканців не може стати приводом таврувати весь регіон та роз’єднувати Україну – як би цього не хотілось нашим ворогам".

Знати більше: Коронавірус та новосанжарський синдром. Як влада довела евакуацію з Китаю до паніки в Україні

Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Усі евакуйовані з Китаю перебуватимуть на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус Китай


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