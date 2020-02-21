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Зеленский прокомментировал пение гимна в больнице, куда не повезли эвакуированных из Уханя

Пятница, 21 февраля 2020, 20:32
Зеленский прокомментировал пение гимна в больнице, куда не повезли эвакуированных из Уханя

Президент Владимир Зеленский посоветовал не забывать ключевую строку из гимна Украины о "козацком роде", который "никогда не бросает своих".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Многих из нас поразили кадры, когда персонал медицинского учреждения, узнав, что людей везут не к ним, начал петь гимн Украины.

Нам не следует забывать ключевую строку из нашего гимна: "И покажем, что мы, братья, козацкого рода". А козацкий род - это мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечо к плечу. И никогда не бросать своих.

В то же время, я уверен, что у равнодушия нет географических границ. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев.

Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину - как бы этого ни хотелось нашим врагам".

Что предшествовало: 19 февраля утром, когда из госпиталя инвалидов и репрессированных в Винниках Львовской области, стали вывозить пациентов, начались протесты, к которым присоединились даже сотрудники больницы. Люди перекрыли подъезд, к воротам госпиталя завезли автомобильные шины.

Гендиректор госпиталя Максим Прикупенко заявил, что паника безосновательна: "Это были симуляционные обучения. Если бы самолет сел во Львове и случилось что-то чрезвычайное, то этот госпиталь наш мог бы принять пациентов с травмами...У меня есть информация, что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут, заведение не готово".

Узнав, что эвакуированных из Уханя не привезут в Винники, сотрудники спели гимн Украины.

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Напомним:

  • Все эвакуированные из Китая находятся на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" Полтавской области.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкоронавирусКитай
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