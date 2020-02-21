Зеленский прокомментировал пение гимна в больнице, куда не повезли эвакуированных из Уханя

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Пятница, 21 февраля 2020, 21:32

Президент Владимир Зеленский посоветовал не забывать ключевую строку из гимна Украины о "козацком роде", который "никогда бросает своих".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Многих из нас поразили кадры, когда персонал медицинского учреждения, узнав, что людей везут не к ним, начал петь гимн Украины.

Нам не следует забывать ключевую строку из нашего гимна: "И покажем, что мы, братья, козацкого рода". А козацкий род - это мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечо к плечу. И никогда не бросать своих.

В то же время, я уверен, что у равнодушия нет географических границ. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев.

Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину - как бы этого ни хотелось нашим врагам".

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев.
  • Все эвакуированные из Китая находятся на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Украинская правда
Темы: Зеленский коронавирус Китай


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