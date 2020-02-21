Зеленский прокомментировал пение гимна в больнице, куда не повезли эвакуированных из Уханя

Президент Владимир Зеленский посоветовал не забывать ключевую строку из гимна Украины о "козацком роде", который "никогда бросает своих".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Многих из нас поразили кадры, когда персонал медицинского учреждения, узнав, что людей везут не к ним, начал петь гимн Украины.

Нам не следует забывать ключевую строку из нашего гимна: "И покажем, что мы, братья, козацкого рода". А козацкий род - это мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечо к плечу. И никогда не бросать своих.

В то же время, я уверен, что у равнодушия нет географических границ. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев.

Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину - как бы этого ни хотелось нашим врагам".

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