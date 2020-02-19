На Львівщині притягли шини під госпіталь: не хочуть, щоб до них везли українців з Китаю

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Середа, 19 лютого 2020, 16:20
ФОТО: ZAXID.NET

У Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо бояться, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.

Джерело: пресслужба ЛОДА, zaxid.net, Facebook-сторінка Андрія Садового

Деталі: Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко під час брифінгу 19 лютого відзначив, що немає жодних розпоряджень про потребу в розміщенні українців із Китаю на території Львівщини.

За його словами, окремі медустанови, за дорученням МОЗ, перевели у стан так званої посиленої готовності.

Пряма мова Собка: "Також доручено внести дві медичні установи до переліку таких, на базі яких мають бути проведені симуляційні навчання для медперсоналу та інших дотичних підрозділів, що можуть бути долучені у випадку потреби. Це обласна інфекційна лікарня та госпіталь у Винниках".

Водночас, близько 14:00 середу у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю, до брами шпиталю завезли автомобільні шини.

 
фото: zaxid.net

Відзначається, що паніка почалася у середу зранку, коли з госпіталю почали евакуйовувати пацієнтів. Протестувати вийшли навіть деякі працівники лікарні.

Гендиректор госпіталю Максим Прикупенко розповів, що евакуація відбулася через симуляційні навчання і паніка безпідставна. Він додав, що заклад не готовий прийняти людей на карантин і до них українців точно не привезуть.

Пряма мова Прикупенка: "Це відбувались симуляційні навчання. Близько восьмої ранку в ЛОДА рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС було прийнято рішення провести у нас симуляційні навчання щодо ймовірного переведення пацієнтів із госпіталю в інші лікувальні установи.

Для того, щоби забезпечити місця для пацієнтів, які би, можливо, могли постраждати, якщо літак сів би у Львові і щось би трапилось надзвичайне, то люди, які би знаходились на борту, то цей госпіталь наш міг би прийняти тих пацієнтів, які отримали травми для проведення рентгенів, операцій…

Я маю інформацію, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть. Заклад не готовий прийняти людей на карантин".

 
фото: zaxid.net

Прикупенко пояснив, що пацієнтів, які мали бути виписані, виписали додому, а решту - перевели в інші лікувальні установи області та міста.

Крім того, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що розмовляв із міністром МОЗ Зоряною Скалецькою і запевнив, що ніхто українців на Львівщину не евакуйовує.

За словами Садового, наразі немає конкретного закладу, в який відвезуть українців. Це питання вирішиться, коли стане відомо, скільки українців повернуться з Китаю в Україну.

Наразі розглядаються три варіанти.

Нагадаємо:

  • 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою.
  • Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.
  • Літак уже приземлився в Ухані. Він евакуюватиме 48 українців і 29 іноземців із китайського міста, де був спалах коронавірусу Covid-2019.

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Українська правда
Теми: Львів Китай коронавірус


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