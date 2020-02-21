Зеленський визначився зі складом робочої групи, яка оцінить медреформу – указ

Президент Володимир Зеленський затвердив склад тимчасової робочої групи з реформування системи охорони здоров'я – її очолив народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

Джерело: указ, сайт президента

Текст указу: "Утворити тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я та затвердити її персональний склад.

Робочій групі проаналізувати до 1 березня 2020 року хід реформування системи охорони здоров'я".

Деталі: За результатами аналізу робоча група має внести пропозиції щодо реформування медицини.

Йдеться, зокрема, про удосконалення системи підготовки та професійного розвитку лікарів, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я.

Радуцький, нинішній голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, очолив робочу групу.

До складу також увійшли лікарі Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, представники медичних закладів та профільних вишів.

Що передувало: 19 лютого Зеленський повідомив, що збере колегію із видатних спеціалістів медицини, аби вони проаналізували медичну реформу.

Президент додав, що лікарів не обиратимуть за конкурсом, бо це надто довго і він хоче, аби аналіз відбувся до кінця березня, бо з 1 квітня стартує друга частина медреформи.

Довідково: З 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та медичної реабілітації.

Державної субвенції на фінансування "ліжко-місць" закладів спеціалізованої медичної допомоги з 2-го кварталу 2020 року не передбачено.

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