Зеленский определился с составом рабочей группы, которая оценит медреформу – указ

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Пятница, 21 февраля 2020, 23:07

Президент Владимир Зеленский утвердил состав временной рабочей группы по реформированию системы здравоохранения – ее возглавил народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Источник: указ, сайт президента

Текст указа: "Образовать временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердить ее персональный состав.

Рабочей группе проанализировать до 1 марта 2020 года ход реформирования системы здравоохранения".

Детали: По результатам анализа рабочая группа должна внести предложения по реформированию медицины.

Речь идет об усовершенствовании системы подготовки и профессионального развития врачей, повышении заработной платы, научном сопровождении системы здравоохранения.

Радуцкий, нынешний глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, возглавил рабочую группу.

В состав также вошли врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители медицинских учреждений и профильных вузов.

Что предшествовало: 19 февраля Зеленский сообщил, что соберет коллегию из выдающихся специалистов медицины, чтобы они проанализировали медреформу.

Президент добавил, что врачей не будут выбирать по конкурсу, потому что это слишком долго и он хочет, чтобы анализ состоялся до конца марта, так как с 1 апреля стартует вторая часть медреформы.

Справка: С 1 апреля Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме. Это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. В программу войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации.

Государственная субвенция на финансирование "койко-мест" заведений специализированной медицинской помощи со 2-го квартала 2020 года не предусмотрена.

Читайте также: Медреформа 2020: чего ждать всем врачам, больницам и пациентам

Медреформа 2020: правительство приняло программу медицинских гарантий

Украинская правда
Темы: Зеленский реформы медицина Минздрав Скалецкая


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