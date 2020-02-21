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Офис генпрокурора впервые открыл дело против кнопкодава

Пятница, 21 февраля 2020, 23:53
Офис генпрокурора впервые открыл дело против кнопкодава

В Офисе генерального прокурора открыли дело по факту кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которого накануне поймали на голосовании за своего коллегу.

Источник: пресс-служба ОГПУ

Дословно: "Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020".

Детали: Отмечается, что таким образом ОГПУ внедрил в действие недавно принятую норму об уголовной ответственности нардепов за кнопкодавство.

Расследованием дела будет заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним: 

  • 16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.
  • По кнопкодавства нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.
  • В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

Украинская правда
Темы: кнопкодавствоГенпрокуратураГБРВерховная Рада
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