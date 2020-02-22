В Офисе генерального прокурора открыли дело по факту кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которого накануне поймали на голосовании за своего коллегу.

Источник: пресс-служба ОГПУ

Дословно: "Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020".

Детали: Отмечается, что таким образом ОГПУ внедрил в действие недавно принятую норму об уголовной ответственности нардепов за кнопкодавство.

Расследованием дела будет заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним: