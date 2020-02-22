У Рябошапки впервые открыли дело против кнопкодава

445 просмотров
Суббота, 22 февраля 2020, 00:53

В Офисе генерального прокурора открыли дело по факту кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которого накануне поймали на голосовании за своего коллегу.

Источник: пресс-служба ОГПУ

Дословно: "Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020".

Детали: Отмечается, что таким образом ОГПУ внедрил в действие недавно принятую норму об уголовной ответственности нардепов за кнопкодавство.

Расследованием дела будет заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним: 

  • 16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.
  • По кнопкодавства нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.
  • В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

Украинская правда
Темы: кнопкодавство Генпрокуратура ГБР Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раде поймали первого кнопкодаваа, который подпадает под криминал 21 февраля 2020, 16:08
Сенсорная кнопка устояла против кнопкодавства жвачкой, скотчем, мобильником 11 февраля 2020, 14:21
Нардепов зовут на мастер-класс, как голосовать без кнопкодавства 6 февраля 2020, 12:32
Все новости
Главные новости
Зеленский определился с составом рабочей группы, которая оценит медреформу – указ
"Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев
Вирусологи в спортивных костюмах понесут ответственность – Зеленский
Зеленский: История с коронавирусом – это очередное испытание для нас
Все новости
ТаблоID

"Баффи истребительница вампиров": как выглядят актеры сериала сейчас

Фотопроект

Что такое любовь? 22 фотографии, которые расскажут об этом чуть больше

исследование

Бытовые чистящие средства могут провоцировать астму у детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!