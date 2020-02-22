РФ хоче допомогти Сандерсу на президентських виборах – розвідка США

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Субота, 22 лютого 2020, 03:59

Кандидат на участь у президентських виборах США, сенатор-демократ Берні Сандерс визнав, що американська розвідка попередила його про спроби Росії допомогти йому на президентських виборах 2020 року.

Джерело: Reuters

Деталі: Проте невідомо, яким саме чином Кремль хоче вплинути на вибори на користь демократа. 

Республіканців та чинного президента Дональда Трампа також попередили про "допомогу з Росії".

Нагадаємо:

  • Співробітники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників, що Росія намагатиметься втрутитись президентську кампанію 2020 року, щоб переобрати чинного очільника Білого дому Дональда Трампа. 

Українська правда
Теми: вибори США Росія


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