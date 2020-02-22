РФ хоче допомогти Сандерсу на президентських виборах – розвідка США
Кандидат на участь у президентських виборах США, сенатор-демократ Берні Сандерс визнав, що американська розвідка попередила його про спроби Росії допомогти йому на президентських виборах 2020 року.
Джерело: Reuters
Деталі: Проте невідомо, яким саме чином Кремль хоче вплинути на вибори на користь демократа.
Республіканців та чинного президента Дональда Трампа також попередили про "допомогу з Росії".
Нагадаємо:
- Співробітники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників, що Росія намагатиметься втрутитись президентську кампанію 2020 року, щоб переобрати чинного очільника Білого дому Дональда Трампа.